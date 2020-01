La prochaine pénurie de Bitcoin se produira au mois de mai

La prochaine pénurie de Bitcoin qui se produira en mai pourrait faire atteindre de nouveaux records à la monnaie.

Alors que les amateurs de cryptomonnaie sont sans aucun doute intéressés de voir les effets de la pénurie de Bitcoin prévus pour plus tard cette année, il semble que d’autres se joignent à la mêlée. La question que tout le monde se pose est de savoir si 2020 est l’année où le Bitcoin atteindra de nouveaux sommets, et l’augmentation de la sensibilisation pourrait bien envoyer son prix bien au-dessus de la barre des 20000 $ qu’il a atteint en 2017 … ou non.

Beaucoup de gens semblent intéressés de voir ce que 2020 apportera à l’industrie de la crypto-monnaie. Arcane Research souligne que Google a recherché des mots clés connexes ce mois-ci et cela pourrait être dû au fait que le 20 mai 2020, la troisième pénurie de Bitcoin devrait avoir lieu.

Cela signifie que le taux de génération de nouveaux Bitcoins diminuera de 50% par rapport à ce qui s’est produit ces dernières années. Le Bitcoin est conçu comme une pièce déflationniste limitée à 21 millions d’unités, dont la dernière sera extraite en 2140.

Historiquement, les événements de « pénurie » ont fait grimper le prix du Bitcoin d’un ordre de grandeur, tout en réduisant les récompenses pour les mineurs qui résolvent des « blocs » de transactions. La récompense de bloc actuelle est de 12,5 BTC et a lieu toutes les 10 minutes, mais en mai, elle descendra à 6,25 BTC. Considérons un instant le prix actuel de 1 BTC, qui oscille autour de 9 000 $ au moment de l’écriture.

Si l’histoire se répétait, elle pourrait envoyer Bitcoin plus haut que le pic déjà fou de près de 20000 $ atteint en 2017, peut-être même jusqu’à 90 000 $ si l’on en croit certains banquiers allemands. Si cela semble impossible, il convient de noter que certaines des personnes qui ont acheté du Bitcoin pour des sous près de sa création ne croyaient pas exactement qu’il deviendrait si précieux au fil du temps, et aujourd’hui même l’investisseur le plus pessimiste ne le voit pas tomber en dessous 5 000 $ pour un avenir prévisible.

D’une part, vous avez des gens comme le PDG de Kraken, Jesse Powell, qui pense que Bitcoin serait toujours sous-évalué même s’il atteignait 100 000 $. Et compte tenu de l’augmentation soudaine de la sensibilisation du public, il n’est pas difficile d’imaginer que les gens se précipitent pour acheter du Bitcoin dans l’espoir de faire un retour sur investissement facile si le prix grimpe en flèche au cours de la nuit.

De l’autre, vous avez des sceptiques qui pensent que la pénurie du Bitcoin a peut-être déjà été intégrée, auquel cas il n’y a pas grand-chose à gagner en dépensant vos économies dans la crypto-monnaie. Ensuite, il y a l’hypothèse que les investisseurs et les entreprises négocieront principalement des produits dérivés plutôt que de spéculer sur le Bitcoin.

Cependant, il y a suffisamment d’indications que les Bitcoins nouvellement minés soient très probablement absorbés par le service d’achat Grayscale Bitcoin Trust. Ajoutez à cela quelque 30 millions de clients Coinbase et des personnes utilisant des applications de trading comme eToro et RobinHood, et vous avez beaucoup de variables qui affecteront la valeur du Bitcoin.

Mais oublions la pénurie pendant une minute. Au cours de la dernière décennie, le meilleur investissement que vous puissiez faire était le Bitcoin, à condition que vous ayez pris le train en marche relativement tôt. Certains ont même pu surfer sur la récente vague de mineurs qui ont acheté chaque carte graphique possible sur le marché dans l’espoir de réaliser un profit. Maintenant, il faudrait posséder une importante ferme avec des équipements spécialisés quelque part dans un climat froid ou dans des endroits comme la Chine où le coût de l’électricité n’est que de quelques centimes par kWh.

Des entreprises comme Starbucks et AT&T adoptent lentement le Bitcoin comme méthode de paiement, tandis que d’autres comme Apple pourraient ne jamais l’intégrer à leurs services. Certains ne tarderaient pas à le rejeter en raison du fait que les transactions sont très lentes et pas du tout éconergétiques, mais des solutions soutenues par des dirigeants technologiques comme le PDG de Twitter, Jack Dorsey, sont en passe de résoudre ce problème dans un avenir proche.

Lorsque cela se produira, il y a de fortes chances que la valeur du Bitcoin augmente, car cela aura le potentiel d’offrir des services financiers peu coûteux à 1,2 milliard de personnes dans des endroits comme l’Afrique qui ne peuvent pas compter sur le système bancaire classique.

Les gouvernements n’aiment pas l’idée d’avoir des actifs hautement volatils et spéculatifs comme le Bitcoin, mais ils sont beaucoup plus ouverts à l’idée de «stable coins» indexées sur les devises. Après la pénurie de 2020, une grande partie des efforts qui étaient auparavant consacrés au minage devront être orientés vers une plus grande adoption, donc au moins il y a peu de chances que nous voyions Bitcoin baisser de prix.

Dans tous les cas, attendez-vous à ce que davantage d’entreprises suivent les traces de Facebook pour lancer leurs propres crypto-monnaies, ce qui est également connu pour provoquer des hausses du prix du Bitcoin dès qu’une annonce est faite. Ainsi, 2020 pourrait être l’année où la crypto-monnaie se démocratise auprès du grand public et que les gouvernements commencent à prendre la technologie plus au sérieux.