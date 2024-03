Windows 11 : comment masquer l’icône de Copilot dans la barre des tâches

Microsoft ajoute une icône Copilot à la barre des tâches de Windows 11, voici comment la masquer.

Copilot n’a peut-être pas séduit les utilisateurs de Windows comme Microsoft l’aurait souhaité, mais cela n’empêche pas l’entreprise de proposer sa nouvelle fonctionnalité d’IA à des clients sans méfiance. Touche Copilot de votre barre des tâches Windows, que vous le vouliez ou non.

Dans un billet de blog, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur du marketing grand public de Microsoft, a déclaré que la dernière mise à jour inclura également de nouvelles compétences pour Copilot et d’autres fonctionnalités basées sur l’IA, telles qu’un outil « d’effacement génératif » pour Photo Editor. ainsi que d’autres modifications liées à la sécurité. Microsoft met également à jour l’icône Copilot sur la barre des tâches et offre la possibilité d’ancrer, de détacher et de redimensionner le volet Copilot.

Alors que certaines des nouvelles fonctionnalités seront déployées via Windows Update, d’autres seront disponibles dans le cadre de nouvelles applications sur le Microsoft Store. La société a également noté que la plupart des fonctionnalités seront activées par défaut dans la version facultative non liée à la sécurité de mars 2024. version préliminaire pour toutes les éditions de Windows 11 versions 23H2 et 22H2.

À partir de fin mars, les utilisateurs de Windows pourront ajuster les paramètres de leur PC et accéder à divers outils via Copilot. À titre d’exemple des nouvelles prouesses de Copilot, la société affirme que les utilisateurs pourront modifier les paramètres d’économie de batterie en tapant simplement « activer l’économiseur de batterie » ou « Désactivez l’économiseur de batterie. » La société n’a pas expliqué en quoi il serait plus facile de taper une commande que d’accéder à l’application Paramètres et de modifier manuellement les paramètres de l’économiseur de batterie en quelques clics. Une autre nouvelle fonctionnalité, « Raccourcis vocaux », permet aux utilisateurs pour effectuer des tâches simples à l’aide de brèves commandes vocales.

Bien que les fonctionnalités d’IA puissent sembler attrayantes pour certains, de nombreux utilisateurs de Windows sont contrariés par les projets de Microsoft d’installer Copilot sur eux et recherchent des moyens de se débarrasser de l’icône Copilot gênante de leur bureau.

La bonne nouvelle est que vous pouvez désactiver le bouton Copilot de votre barre des tâches Windows en quelques clics simples…

Pour commencer, cliquez sur une zone vide de la barre des tâches et sélectionnez « Paramètres de la barre des tâches » dans le menu. Maintenant, désactivez simplement l’interrupteur à bascule pour « Copilot (aperçu) » répertorié sous les éléments de la barre des tâches. Le paramètre sera automatiquement enregistré. et prendra effet immédiatement.

Notez que contrairement à l’ancienne recherche basée sur Cortana, qui pouvait être complètement désactivée avant que Microsoft ne décide de la supprimer, il n’existe pas encore de moyen connu de désactiver/désinstaller Copilot de Windows 11. Il reste à voir si Microsoft écoutera les commentaires des clients. et proposer une telle option aux utilisateurs à l’avenir.