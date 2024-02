États-Unis : Disney Plus prend des mesures contre le partage de mots de passe

Disney Plus introduit désormais des mesures pour empêcher les abonnés américains de partager leurs comptes avec leurs proches.

Disney Plus a commencé à envoyer de mauvaises nouvelles dans les e-mails de ses clients. Les messages mettent en évidence les modifications apportées aux conditions de service de l’entreprise qui rendront plus difficile la connexion à des comptes en utilisant des informations d’identification qui ne leur appartiennent pas.

Disney a déclaré qu’il pouvait « analyser l’utilisation de votre compte » pour déterminer si les gens se conforment aux nouvelles règles, sans toutefois entrer dans les détails de la façon dont il détectera les utilisateurs. Les informations d’identification ne peuvent être partagées et utilisées que par des personnes appartenant à un même foyer, défini comme une résidence géographique unique.

La nouvelle intervient quelques jours après que Hulu, propriété de Disney, a confirmé qu’elle réprimait également le partage de mots de passe. Comme Hulu, Disney Plus affirme se réserver le droit de limiter ou de résilier le compte d’une personne si elle est surprise en train d’enfreindre les règles.

Un autre domaine dans lequel la répression du partage de mots de passe de Disney Plus imite celle de Hulu est la date à laquelle elle sera mise en œuvre. Les règles sont déjà en place pour les abonnés actuels, tandis que les clients actuels ont jusqu’au 14 mars pour empêcher d’autres personnes d’utiliser leurs mots de passe, de peur d’en subir les conséquences. Il ne semble pas non plus y avoir d’option de type Netflix consistant à payer un supplément pour ajouter des membres non membres du foyer à un compte.

Disney, bien sûr, souhaite que les personnes utilisant les mots de passe des autres commencent à s’abonner à Disney Plus. Et même si de nombreux clients quitteront le service à la suite du nouveau ToS, de nombreux nouveaux abonnés prendront leur place ; Netflix a gagné plus de nouveaux abonnés dans les quatre jours qui ont immédiatement suivi le début de la répression du partage de mots de passe aux États-Unis que lors de toute période similaire depuis 2019.

Le streaming vidéo semble avoir fait un long chemin depuis l’âge d’or des abonnements bon marché pour du contenu sans publicité et des entreprises qui encourageaient réellement le partage de mots de passe. Les prix des abonnements ont grimpé en flèche ces dernières années, le partage de mots de passe est désormais interdit et Amazon a même introduit des publicités sur Prime pour ceux qui ne veulent pas payer un supplément.