PayPal supprime 2500 postes, soit 9% de son personnel

PayPal supprime 2 500 emplois à travers le monde dans le cadre d’une réduction majeure de ses effectifs.

Le président et chef de la direction Alex Chriss, nommé à la tête de PayPal en septembre, a annoncé mardi une mauvaise nouvelle au personnel. Dans une note intitulée Préparer l’avenir, Chriss a parlé de la concentration et de l’efficacité, du déploiement de l’automatisation et de la consolidation de la technologie.

La mention du déploiement de l’automatisation est intéressante, étant donné que Chriss a déclaré la semaine dernière dans sa première annonce majeure que l’IA jouerait un rôle important dans les nouvelles innovations visant à révolutionner le commerce. La technologie sera appliquée au paiement PayPal et fera partie des Smart Receipts, qui envoyez aux clients un reçu qui permet de suivre leur achat et de prédire ce qu’ils pourraient vouloir acheter ensuite auprès de ce commerçant.

Chriss a déclaré que les licenciements étaient nécessaires pour « redimensionner » PayPal, « nous permettant d’agir avec la rapidité nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients et générer une croissance rentable ».

Les suppressions proviendront des postes actuels et de l’élimination des postes ouverts au cours de l’année. Les personnes concernées seront informées d’ici la fin de la semaine. Chriss a déclaré que PayPal soutiendrait les transitions des employés avec le plus grand respect, soutien et compassion.

Dans un contexte de concurrence croissante de la part de ses concurrents, PayPal a vu le cours de son action chuter de 20 % au cours des 12 derniers mois. Le premier rapport sur les résultats de la société, dirigé par Chriss, a dépassé les attentes des analystes, suggérant qu’il pourrait être sur la bonne voie pour renverser la fortune de PayPal.

Selon le tracker Layoffs.fyi, 1 188 entreprises ont licencié 262 595 employés sur l’ensemble de l’année 2023. La tendance s’est poursuivie jusqu’en 2024 : nous venons de terminer le premier mois de l’année. et déjà 104 entreprises ont licencié 28 970 personnes. À ce rythme, davantage de personnes pourraient perdre leur emploi cette année qu’au cours des 12 mois précédents.

Certains des grands noms qui ont récemment licencié des travailleurs incluent Microsoft, Amazon, Twitch, Duolingo, UPS, eBay et bien d’autres. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a averti le personnel de se préparer à de nouvelles suppressions d’emplois en 2024 après que l’entreprise ait supprimé des centaines d’emplois dans tout le pays. ses équipes hardware, assistant et ingénierie.