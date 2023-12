Amazon Prime Video : de la publicité débarque dès janvier 2024

Amazon Prime Video va afficher des publicités pour ses films et séries aux utilisateurs à partir du 29 janvier.

Il a été confirmé que les utilisateurs d’Amazon Prime Video peuvent marquer le 29 janvier dans leur agenda. Mais ce jour ne sera pas une fête : c’est la date à laquelle Amazon commencera à diffuser des publicités dans ses films et séries, à moins que vous ne payiez votre abonnement encore plus cher.

En septembre dernier, Amazon a annoncé de manière malheureuse que des publicités seraient diffusées sur le forfait à 14,99 € par mois/139 € par an. Elles feraient également partie du plan d’abonnement Prime Video autonome à 9 $ par mois.

Comme pour les autres plateformes, la société permettra aux clients de se passer de publicité s’ils augmentent le paiement de leur abonnement, de 2,99 € supplémentaires par mois.

Nous savons désormais que les « publicités limitées » arriveront sur Prime Video le 29 janvier. Dans un e-mail adressé aux clients, Amazon a écrit que cette décision « nous permettra de continuer à investir dans un contenu attrayant et de continuer à augmenter cet investissement sur une longue période de temps ».

Amazon a souligné qu’il diffuserait « de manière significative » moins de publicités que ses concurrents. Variety écrit que quatre minutes par heure semble être le temps de publicité le plus faible actuellement sur une plateforme de streaming.

Les premiers pays à voir les publicités seront les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada. Les abonnés en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie les verront à la fin de l’année prochaine.

Amazon a inclus un lien dans son e-mail pour ceux qui souhaitent s’inscrire au niveau sans publicité pour 3 $ de plus par mois. Ceux qui ne veulent pas voir de publicité (et qui le voudrait ?), commenceront à payer un peu moins de 18 $ par mois. mois mois pour Prime ou un peu moins de 12 $ pour Prime Video seul.

Amazon n’est que le dernier service de streaming à augmenter ses prix, même si cela se fait via l’introduction d’un abonnement avec publicité. Disney Plus, Hulu, Max, Netflix et Paramount Plus incluent également des publicités sur leurs abonnements les moins chers.