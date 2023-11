Quelles solutions pour identifier les problèmes en entreprise ?

Vous avez remarqué ces derniers temps que votre entreprise traverse de mauvais jours. Plaintes répétitives, dépenses excessives, dégradation de la relation entre les collaborateurs, diminution du chiffre d’affaires…, les problèmes relatifs à ces diverses situations requièrent une analyse approfondie. Afin de mieux les identifier pour ensuite les résoudre, il existe quelques solutions que vous pouvez adopter.

Le Gemba Walk, une méthode simple, mais efficace

Gemba est un mot japonais qui signifie « l’endroit réel ». Cette méthode consiste à visiter le lieu de travail pour identifier les causes d’un problème. Il vous faut donc vous déplacer dans votre entreprise, observer les employés et les interroger. Grâce à cette visite, vous allez pouvoir identifier, par exemple, la source des gaspillages et pouvez ainsi y remédier.

En privilégiant la communication directe avec les employés, vous allez par ailleurs renforcer leur sentiment d’appartenance en entreprise . Votre présence sur leur lieu de travail démontre également à quel point vous prenez au sérieux les problèmes en interne. Ce qui aura un impact direct sur la motivation des employés ainsi que leurs performances.

La méthode de questionnement QQOQCP

Cette méthode permet d’évaluer le contexte et d’effectuer une analyse détaillée de la situation. Basée sur un questionnement systématique (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment et Pourquoi), elle vise à appréhender un problème dans tous ses états, à le décomposer et à scruter tous ses aspects afin de pouvoir trouver par la suite une solution. L’un des atouts majeurs du questionnement par le QQOQCP est sa simplicité, aussi bien dans sa mise en place que dans son application proprement dite.

Le « Qui » permet d’identifier les acteurs concernés par le problème. En vous posant la question « Quoi », vous allez pouvoir définir le problème en question, et ce, de manière claire et précise. À travers la question « Où », vous pourrez décrire la situation problématique et la situer dans l’espace. La question de la temporalité « Quand » quant à elle vous permet de déterminer la prévisibilité, la durée et la fréquence du problème. Ensuite, vient la question du « Comment » qui définit la manière dont le problème survient. Enfin, le « Pourquoi » retrace l’origine ou les causes de la situation.

Identifier les problèmes grâce aux études de cas

Les études de cas visent à collecter des données qualitatives sur les différentes situations au sein d’une organisation. Elles permettent une meilleure compréhension des problèmes, surtout les plus complexes. Ensuite, elles fournissent des informations essentielles en rapport avec la problématique.

Vous pouvez effectuer une étude de cas pour évaluer une circonstance spécifique au sein de votre société. Cela vous permet par exemple d’identifier les causes qui empêchent votre équipe commerciale d’atteindre les objectifs de vente fixés. Grâce aux données collectées, il vous est alors par la suite possible de rechercher de solutions efficaces afin d’amener votre entreprise à la réussite.

Cette méthode vous apporte également une meilleure compréhension de votre domaine d’activité. Elle vous donne la possibilité d’établir de nouvelles théories pouvant servir de référence dans les années à venir.