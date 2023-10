YouTube : comment contourner les mesures Anti-Adblock ?

YouTube renforce sa traque des bloqueurs de publicités (Adblock, uBlock) sur les navigateurs web. Voici comment continuer à les utiliser.

La nouvelle fenêtre contextuelle de blocage des publicités YouTube montre à quel point l’entreprise est stricte contre tous ces bloqueurs de publicités que la majorité des internautes utilise. Aujourd’hui, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle fonctionnalité, y compris les solutions pour continuer à les utiliser !

YouTube, le réseau vidéo le plus populaire au monde, a introduit une nouvelle notification contextuelle destinée aux utilisateurs qui utilisent des bloqueurs de publicités. Cette décision a fait beaucoup de bruit dans le monde de la technologie. Dans cet article, nous verrons pourquoi YouTube a mis en œuvre le pop-up Ad Block, comment le contourner et si investir dans un abonnement premium est toujours une alternative viable.

Qu’est-ce que la fenêtre contextuelle de blocage des publicités YouTube ?

YouTube, comme de nombreux géants de la technologie, est confronté à des défis sous la forme d’une baisse des revenus publicitaires. Pour contrer cela, la plateforme a apporté plusieurs changements, notamment en diffusant davantage de publicités dans les vidéos et en poussant les utilisateurs vers son abonnement Premium payant. De plus, YouTube prend des mesures contre les utilisateurs qui utilisent des bloqueurs de publicités pour profiter d’une expérience sans publicité sans s’abonner au service payant.

La fenêtre contextuelle du blocage des publicités YouTube montre également à quel point les politiques de l’entreprise sont strictes en matière de publicités. Les créateurs de contenu et la plateforme tirent l’essentiel de leurs revenus des publicités et les personnes utilisant des bloqueurs de publicités les empêchent de gagner de l’argent.

damn so adblock just wont work on youtube anymore? pic.twitter.com/JDGXpEIfHp — ct⁷ (@flwerpath) October 5, 2023

Comment fonctionne la fenêtre contextuelle de blocage des publicités YouTube ?

En fournissant une capture d’écran de la nouvelle fenêtre contextuelle Ad Block, un utilisateur de Reddit a récemment souligné la réponse de YouTube à l’utilisation d’un bloqueur de publicité. Ce message agit comme un avertissement indiquant que l’utilisation continue d’un bloqueur de publicité entraînera un visionnage vidéo limité, avec seulement trois vidéos disponibles avant l’apparition de la fenêtre contextuelle.

L’avertissement est simple : « Le lecteur vidéo sera bloqué après 3 vidéos – Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicités. » À moins que YouTube ne soit activé ou que le bloqueur de publicités soit désactivé, la lecture vidéo sera empêchée. » Ce message souligne l’importance des publicités pour que YouTube reste gratuit pour les consommateurs tout en offrant une expérience sans publicité via YouTube Premium, qui continue de soutenir les producteurs de contenu.

Lorsque les utilisateurs reçoivent cet avertissement, ils ont deux options : désactiver leur bloqueur de publicité et activer l’affichage de la publicité, ou s’abonner à YouTube Premium pour une expérience sans publicité qui se poursuit indéfiniment. YouTube a reconnu que ces messages font partie d’une expérience en cours. pour encourager les téléspectateurs à activer les publicités ou à essayer YouTube Premium.

YouTube Premium en vaut-il la peine ?

Avec l’introduction récente du pop-up anti-Ad Block, YouTube Premium offre désormais plusieurs raisons d’envisager d’investir dans le service :

Utilisation quotidienne et rentabilité : à 13,99 $ par mois, YouTube Premium offre une valeur substantielle aux utilisateurs qui comptent sur la plateforme pour leur divertissement quotidien.

Informé et mis à jour sur l’actu : YouTube Premium constitue une source d’information précieuse pour ceux qui n’ont pas accès à la télévision traditionnelle, offrant une section dédiée au contenu d’actualité des principaux médias.

Lecture en arrière-plan pour le multitâche : la fonction de lecture en arrière-plan de l’application mobile permet aux utilisateurs d’écouter des vidéos tout en effectuant plusieurs tâches sur leur téléphone.

Expérience multi-appareils transparente : YouTube Premium offre une compatibilité sur différents appareils, garantissant une expérience de visionnage cohérente et conviviale.

Visionnage sans publicité : la fonctionnalité la plus attrayante de YouTube Premium est son expérience sans publicité, éliminant les interruptions avant, pendant ou après les vidéos. Bien que certains créateurs incluent des messages de sponsor, ceux-ci contribuent à la qualité globale du contenu et sont généralement bien reçus.

Comment contourner les mesures Anti-Adblock ?

Plusieurs solutions existent pour contourner les mesures Anti-Adblock sur PC. Si vous utilisez uBlock ou uBlock Origin, sachez qu’il est possible de passer outre cette interdiction via l’onglet « Mes Filtres ». Comme le partage un certain ovingiv sur Reddit, il vous suffit de copier-coller ce bloc de texte dans vos filtres :

« If you were to add this block of text to the « My Filters » tab in uBlock, it bypasses the youtube anti-adblock.

youtube.com##+js(set, yt.config_.openPopupConfig.supportedPopups.adBlockMessageViewModel, false)

youtube.com##+js(set, Object.prototype.adBlocksFound, 0)

youtube.com##+js(set, ytplayer.config.args.raw_player_response.adPlacements, [])

youtube.com##+js(set, Object.prototype.hasAllowedInstreamAd, true) »

il est fort possible que cette solution ne soit que temporaire mais si vous souhaitez voir les dernières solutions possibles avec uBlock, le subreddit du adblocker est constamment mis à jour. Poru AdBlock, c’est par ici.

Sur smartphone et tablette, il existe de nombreuses applications comme Cleantube ou Freetube. D’ailleurs, FreeTube a également un client YouTube pour Windows, Mac et Linux conçu pour utiliser YouTube de manière plus privée. Vous pouvez profiter de votre contenu et de vos créateurs préférés sans que vos habitudes soient suivies.