Sony affirme que les problèmes de chaîne d’approvisionnement PS5 sont terminés

Sony affirme que les problèmes de chaîne d’approvisionnement de la PS5 ont pris fin après trois ans.

Cela fait trois ans depuis le lancement de la PlayStation 5, mais ce n’est que maintenant que Sony déclare avec confiance que les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui affectaient la console étaient enfin résolus. En tant que telle, la société s’attend à l’une des saisons les plus fortes jamais enregistrées pour les ventes de PS5 pendant ces vacances.

La pandémie et la pénurie mondiale de puces qui en a résulté ont signifié que l’achat d’une PS5 nouvellement lancée fin 2020 impliquait beaucoup de chance, d’argent, ou généralement les deux, d’autant plus que les revendeurs achetaient la console par milliers et les vendaient à des prix obscènement majorés.

Le problème a persisté pendant un certain temps, même s’il a commencé à s’améliorer légèrement fin 2021. Début 2023, Sony a annoncé que l’achat d’une PS5 devrait être beaucoup plus facile. Il n’y a pas eu de meilleure illustration de cela qu’en avril lorsqu’il a été signalé que les scalpers avaient du mal à vendre les consoles, avec certaines annonces sous le PDSF.

Dans une interview Eric Lempel, vice-président senior du SIE et responsable du marketing mondial, a déclaré que ce serait la première période des fêtes où les consoles PS5 seraient en quantité suffisante et que quiconque souhaite une PlayStation 5 pourra en trouver une.

Lempel a ajouté que Sony s’attend à l’une des saisons les plus fortes de l’histoire de l’entreprise en termes de ventes de consoles, aidée par le lancement de nouveaux titres tels que Marvel’s Spider-Man 2, une exclusivité PS5. Le dernier jeu du super-héros s’est vendu à 2,5 millions d’exemplaires au cours de la période. 24 heures après son lancement, ce qui en fait le titre PlayStation Studios le plus vendu de tous les temps.

Dans une interview séparée avec CNBC, Lempel a déclaré que Sony était sur la bonne voie pour atteindre son objectif auto-imposé de 25 millions d’unités PS5 expédiées tout au long de 2023. Cela en ferait la meilleure année pour une console PlayStation de l’histoire, battant les 25 ans. ancien record détenu par la PlayStation originale, qui a expédié 22,6 millions d’unités sur 12 mois.

Un autre facteur qui donne un boost aux ventes de PlayStation de Sony pendant les vacances est la PS5 Slim. Son lancement va se faire en novembre et offre une réduction de volume de 30 % par rapport à l’original, mais la puissance et le prix restent les mêmes. Il a également été révélé cette semaine que l’installation du lecteur de disque de la PS5 Slim nécessiterait une connexion Internet. Néanmoins, attendez-vous à ce que ce soit un hit auprès du public.