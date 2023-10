Minecraft dépasse les 300 millions d’exemplaires vendus

Le jeu vidéo Minecraft, racheté 2,5 milliards de dollars par Microsoft en 2014, franchit les 300 millions de ventes.

Non seulement Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, mais c’est aussi le jeu le plus vendu de loin. Il a été révélé que le titre sandbox s’est désormais vendu à plus de 300 millions d’exemplaires, soit près du double de celui de son plus proche rival.

Alors que Minecraft devrait célébrer son 15e anniversaire en mai de l’année prochaine, le développeur Mojang Studios a annoncé que le jeu avait dépassé le cap des 300 millions de ventes. À titre de comparaison, l’incroyablement populaire GTA V, le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, s’est vendu à 185 millions d’unités.

La plupart des jeux voient leurs ventes ralentir à un rythme effréné des années après leur sortie, mais Minecraft a ajouté 100 millions supplémentaires à son total au cours des trois dernières années environ. La dernière fois que Mojang a confirmé les chiffres officiels, c’était en avril 2021, lorsqu’il a annoncé que plus de 238 millions d’exemplaires avaient été vendus.

L’annonce a été faite lors d’un événement Minecraft Live qui a révélé des nouvelles et des mises à jour liées au jeu. Cela comprenait le vote sur la nouvelle créature à introduire – un crabe, un tatou ou un pingouin – et la confirmation de nouvelles fonctionnalités, comme une chambre d’essai avec des pièges et des foules. Nous avons également entendu dire qu’un nouveau DLC Star Wars : Path of the Jedi, complet avec des combats au sabre laser et des pouvoirs de Force, arrivera sur le marché du jeu le 7 novembre. Il y aura également un DLC Planète Terre l’année prochaine qui sera lié au documentaire de la BBC.

« Alors que nous célébrons notre 15e anniversaire, chez Minecraft, nous souhaitons exprimer notre gratitude à notre communauté passionnée de Minecraft. C’est la créativité et le dévouement de notre communauté qui ont contribué à façonner ce monde en quelque chose d’extraordinaire », a déclaré Kayleen Walters, responsable du développement de la franchise chez Mojang. Les studios. « Alors que nous lançons cette année marquante, nous sommes impatients d’honorer et de célébrer vos contributions, vos histoires et vos aventures. Merci pour 15 années incroyables d’artisanat, de construction et d’exploration ensemble. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour et de surprises en 2024 ! «

Le développeur original de Minecraft, Markus Persson, alias Notch, a rendu le jeu accessible au public en 2009, d’où son 15e anniversaire l’année prochaine, mais Mojang ne l’a sorti de la version bêta et n’a publié la version complète que le 18 novembre 2011. Le 1er décembre 2011, Jens « Jeb » Bergensten a pris le contrôle créatif total de Minecraft, remplaçant Notch en tant que concepteur principal. Ce n’est qu’en septembre 2014 que Microsoft a annoncé l’acquisition de Mojang pour 2,5 milliards de dollars, ce qui semble désormais être une très bonne affaire.