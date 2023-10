Lenovo : 80 % des appareils seront réparables par l’utilisateur d’ici 2025

Lenovo affirme que 80 % de ses appareils seront réparables par l’utilisateur d’ici 2025.

L’un des principaux fabricants mondiaux de PC s’est publiquement engagé en faveur du droit à la réparation. Lors d’une récente allocution au Canalys EMEA Forum 2023, Luca Rossi, vice-président directeur et président du groupe des appareils intelligents chez Lenovo, a déclaré que plus de 80 % de leurs appareils seront réparables d’ici 2025, soit par le client directement, soit « par le biais du canal » « , grâce à de nouvelles conceptions axées sur la facilité d’entretien.

De plus, quatre pièces de rechange sur cinq seront elles-mêmes réparables dans le cadre d’un effort visant à réduire l’impact global de l’entreprise sur l’environnement.

Pour clarifier davantage, Rossi a déclaré que le changement signifie que les composants tels que les batteries et les SSD ne seront plus scellés dans les appareils et pourront être échangés sur place.

Comme le souligne The Register, Lenovo n’est pas exactement le pire contrevenant en matière de facilité de réparation, mais il y a certainement place à l’amélioration. Même s’il ne s’agit peut-être pas du modèle commercial le plus lucratif, disposer de gammes de produits faciles à entretenir prolongera sans aucun doute la durée de vie de nombreux appareils et entraînera une réduction des déchets électroniques dans les décharges. Lenovo devrait également bénéficier du flux de revenus supplémentaire créé par son activité de pièces de rechange (bien qu’au détriment de certaines ventes de nouveaux appareils qui auraient autrement pu avoir lieu).

Encore une fois, comme le souligne à juste titre la publication, la plupart des fabricants de PC ne se lancent pas dans le jeu de la réparabilité par choix. Les mouvements en faveur du droit à la réparation prennent de l’ampleur dans le monde entier, et des entreprises comme Lenovo feraient bien de prendre le train en marche de manière proactive avant d’y être contraintes par les régulateurs. Bien sûr, vous n’entendrez pas de voix d’entreprises en dire autant. Au lieu de cela, ils mettront en avant l’aspect environnemental et prétendront que les appareils réparables ne cannibaliseront pas les ventes de nouveaux appareils.

Interrogé sur ce scénario, Rossi a répondu qu’on ne pouvait pas l’envisager de cette manière. Le dirigeant a déclaré qu’il y avait tellement d’opportunités potentielles sur la table qu’il ne craignait pas de nuire à leur entreprise « en faisant ce qui est bon pour la planète ».