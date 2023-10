Darkino : quelle est l’adresse du site de téléchargement ?

Pour échapper au blocage de la part des FAI, Darkino change régulièrement d’adresse. Voici l’adresse officielle du site de téléchargement.

Après une baisse significative, le piratage d’œuvres protégées, notamment de films et de séries, semble à nouveau en hausse, comme le rapporte le Bureau du droit d’auteur de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans son rapport 2023. Avec les augmentations récentes et répétées des prix des services de streaming comme Netflix et Disney+, et à une époque d’inflation généralisée qui réduit le pouvoir d’achat de nombreux consommateurs, il est difficile de rester dans les clous. Et même si l’Arcom mène actuellement une étrange campagne publicitaire, les sites Web proposant du contenu piraté gratuit et illégal à télécharger ou à streamer semblent se porter de mieux en mieux.

C’est particulièrement vrai pour Darkino, devenu l’une des nouvelles références de ce secteur en France depuis son lancement en début d’année 2023. Apparu à la fin 2022, ce site a pris « officiellement » la relève du célèbre Tirexo et de ses successeurs (PapaFlix et Palixi), qui ont également disparu, en proposant le même type de contenu, soit un incroyable catalogue de films, de séries TV, de logiciels, de jeux, de musiques, de magazines et autres ebooks, le tout sans demander le moindre centime aux visiteurs.

Darkino : quelle est l’adresse du site ?

Contrairement à certains sites comme Zone Telechargement ou PirateBay, Darkino reste encore très facile à trouver sur le Web. Il suffit de saisir son nom dans un moteur de recherche comme Google ou DuckDuckGo pour le voir apparaître dans les premiers résultats avec son adresse en clair ! Pour autant, son URL a déjà changé à plusieurs reprises (et changera encore ). Avec sa popularité, le site doit maintenant faire face à des clones qui reprennent son nom…

Pour éviter de tomber sur un clone, qui a peut être été créé à des fins malveillantes vis à vis des internautes qui le visitent, il est fortement conseillé de consulter le canal Telegram officiel du site pour avoir l’adresse. Celui-ci est disponible à cette adresse.