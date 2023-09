Uptobox : l’hébergeur de fichiers fermé après une descente de police

Uptobox, hébergeur de fichiers très utilisé pour le téléchargement illégal, a été fermé après une descente de police.

L’ACE, l’Alliance for Creativity and Entertainment, la principale coalition mondiale de lutte contre le piratage, a annoncé la fermeture d’Uptobox et d’Uptostream, deux des hébergeurs de fichiers les plus notoires au monde en matière de piratage numérique.

L’action, menée en France et aux Émirats arabes unis, met fin à une opération de piratage bien connue depuis une décennie chez les distributeurs de contenus contrefaits. Le service illégal a bénéficié d’une audience massive, principalement en France, mais aussi en Indonésie, en Inde et au Mexique, avec 1,5 milliard de visites au cours des trois dernières années. Les services hébergeaient une importante bibliothèque de titres de films et de séries piratés affectant tous les membres de l’ACE et de nombreux autres titulaires de droits, permettant aux utilisateurs de diffuser et de télécharger du contenu protégé par le droit d’auteur gratuitement ou via un abonnement premium payant.

Les deux ressortissants français qui exploitaient ce service illégal sont basés à Dubaï, où ils ont engrangé des gains illégaux en vendant de la publicité et des abonnements premium.

« L’action que nous avons annoncée aujourd’hui démontre que même les opérations de piratage les plus sophistiquées ne sont pas au-dessus de la loi », a déclaré Jan van Voorn, vice-président exécutif et chef mondial de la protection des contenus de la Motion Picture Association et directeur de l’ACE. « Cette affaire envoie un message fort aux opérateurs criminels : leurs actions illégales finiront par prendre fin. Ils pensent peut-être que leurs opérations sont secrètes, mais ACE dispose du réseau, des ressources et de l’expertise nécessaires pour les identifier et les arrêter. »

« Canal+ soutient une action rapide lorsque des actes de piratage compromettent les droits de propriété intellectuelle, ce qui a un impact sur nos activités », a déclaré Céline Boyer, responsable de la protection des contenus chez Canal+. « Notre partenariat avec ACE est essentiel pour garantir que le marché créatif continue de prospérer en luttant contre le piratage de contenu à sa source. »

« France Télévisions a une tolérance zéro en matière de piratage et de distribution illégale de contenus et de chaînes », a déclaré Nathalie Bobineau, directrice du développement international de la chaîne publique française France Télévisions. « En collaborant avec ACE, nous renforçons notre engagement à respecter les principes de protection du droit d’auteur et à préserver la valeur du contenu original. »

L’ACE travaille avec des agences mondiales dans la lutte contre le piratage numérique. Dans certains cas impliquant des opérations illégales en France, ACE et la MPA collaborent avec l’association française anti-piratage ALPA, qui, en début d’année, a obtenu une ordonnance de blocage pour Uptobox et Uptostream en France.

De son côté, Uptobox a donné des nouvelles de la situation sur son compte X. Le service explique avoir perdu aux serveurs où étaient stockés les fichiers utilisateurs. Par contre, la base de données du site de piratage n’a pas été touchée. Elle a même été délocalisée off-web pour plus de sécurité. De plus, « les serveurs opérant le site ont été effacés dans leur intégralité ».

La base de donnée quand à elle n’a pas été touchée, et dans un soucis de sécurité, celle ci a été délocalisée off-web et les serveurs opérant le site ont été effacé dans leur intégralité. — Uptobox.com (@Uptobox_com) September 20, 2023