Une ville japonaise utilise des robots avatars dans les salles de classe pour lutter contre l’absentéisme des élèves

Au Japon, une ville fait appel à des robots autonomes et mobiles pour lutter contre l’absentéisme scolaire.

Une ville japonaise ajoute une touche à l’apprentissage à domicile en utilisant des robots avatars dans les salles de classe qui permettent aux enfants de participer à la vie scolaire à distance. Cette décision intervient alors que le Japon est aux prises avec un taux d’absentéisme scolaire qui monte en flèche, exacerbé par la pandémie.

Le journal Mainichi Shimbun écrit que le conseil scolaire de Kumamoto, une ville du sud-ouest du Japon, lance cette initiative comme moyen de réduire l’anxiété des enfants absents dans l’espoir de les inciter à revenir en classe.

Les robots mesurent un peu plus de trois pieds de haut et sont livrés avec une tablette attachée avec un microphone et une caméra (l’image du haut est uniquement à des fins d’illustration), le robot avec son ordinateur portable.

Grâce aux robots, contrairement au simple fait de regarder un professeur à partir d’une caméra statique, un étudiant à distance peut vivre pleinement l’expérience scolaire, comme participer à des discussions en classe, parler à des amis et même participer à des événements.

La décision du conseil scolaire d’utiliser les robots intervient après que le nombre d’élèves absents ait augmenté pour la quatrième année consécutive en 2022, un problème qui s’est aggravé après le Covid-19.

Le conseil a indiqué que 2 760 enfants en âge d’aller à l’école primaire et secondaire de la ville n’allaient pas en classe au cours de l’année scolaire 2022, contre 1 283 élèves répertoriés comme absents en 2018.

L’absentéisme est un gros problème au Japon. Selon le ministère de l’Éducation du pays, 244 940 élèves du primaire et du premier cycle du secondaire ont refusé d’aller à l’école pendant 30 jours ou plus au cours des 12 mois précédant fin mars 2022, en raison de problèmes de santé mentale et physique. déclenchée par la pandémie citée comme facteur principal.

Il y a déjà eu des expériences avec des assistants pédagogiques aidant à diffuser des classes virtuelles, ce qui, selon les étudiants, a atténué leur anxiété liée à la communication et augmenté leur estime de soi.

