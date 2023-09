Comment copier coller sur Mac

Tutoriel pour copier et coller sur Mac comprenant : comment coller sans formatage, coller entre appareils et comment afficher l’historique du presse-papiers Mac.

Si vous devez déplacer du texte, une image ou un autre objet d’une partie d’un document à une autre, ou d’une application à une autre, vous devez utiliser le copier (ou couper) et coller. Sur un Mac ou un MacBook, les raccourcis clavier sont différents de ceux des autres appareils, donc si vous venez de Windows, vous pourriez être confus.

Nous vous expliquerons les étapes simples à suivre pour couper, copier et coller sur un Mac. Nos conseils vous aideront à copier-coller sur un MacBook.

Nous expliquerons également comment copier coller à l’aide du clavier sur un Mac et comment copier et coller à l’aide d’une souris Mac.

La principale différence entre Windows et Mac réside dans la touche sur laquelle vous devez appuyer. Sur un Mac, il s’agit de la touche Commande. Il y a un symbole ⌘ dessus et il est situé à côté de la barre d’espace. Lire : Où se trouve la touche Commande ?

Vous pouvez également avoir besoin de la touche Option, qui sur certains Mac est marquée comme touche Alt.

En un coup d’œil

Voici les combinaisons de touches de base dont vous avez besoin :

Copier : Commande + C

Couper : Commande + X

Coller : Commande + V

Comment copier sur un Mac ou un MacBook

Vous voulez copier quelque chose sur un Mac ? Voici quoi faire :

Mettez en surbrillance le texte/objet que vous souhaitez copier : Si c’est un mot double-cliquez dessus, c’est une phrase ou un paragraphe cliquez au début et faites glisser votre curseur jusqu’à la fin de la section, ou cliquez en haut d’une section, appuyez sur Maj, puis cliquez en bas de la section. Copiez la sélection en appuyant sur Commande + C ou Couper avec Commande + X. Les deux enregistrent le texte/objet sélectionné dans la table de montage, mais Copier le laisse en place tandis que Couper le supprime.

Comment coller sur un Mac ou un MacBook

Comme ci-dessus, vous devez d’abord sélectionner le texte ou l’objet que vous souhaitez copier ou couper. Appuyez ensuite sur Commande + C pour copier ou sur Commande + X pour couper. Placez le curseur à l’endroit où vous souhaitez placer le texte/objet et collez-le en appuyant sur Commande + V.

Notez que la cible peut se trouver dans un document différent, voire dans une application totalement différente. Ou même sur un autre appareil, d’ailleurs – nous vous expliquerons ci-dessous comment copier et coller de votre Mac vers votre iPhone ou vice versa.

Comment coller sans formater

Nous trouvons qu’il n’y a rien de plus frustrant que de copier-coller d’un document à un autre, ou d’une application à une autre, pour constater que cela copie également le formatage (comme la police). C’est ennuyeux si vous avez un formatage différent dans le document sur lequel vous travaillez et cela donne l’impression que les choses ne correspondent pas.

Pour éviter cela, vous pouvez utiliser une commande qui garantit que le texte collé suit la mise en forme du paragraphe ou du document qu’il rejoint, plutôt que celui qu’il vient de laisser.

Dans ce cas, vous devez suivre ces étapes :

Sélectionnez le texte ou l’objet que vous souhaitez copier ou couper en appuyant sur Commande + C pour copier ou sur Commande + X pour couper. Placez le curseur à l’endroit où vous souhaitez placer le texte/objet et collez en appuyant sur Commande + Option/Alt + Maj + V.

C’est toute une combinaison de touches, mais si vous parvenez à la gérer, vous obtiendrez du texte collé au format de votre document ou application de destination.

Ce raccourci clavier fonctionne dans les pages Apple, mais il peut varier selon les applications, donc si Commande + Option/Alt + Maj + V ne fonctionne pas, essayez Commande + Maj + V.

Si vous utilisez Microsoft Word, vous devez cliquer sur Coller dans le menu et choisir Conserver le texte uniquement. Vous pouvez définir ceci comme collage par défaut si vous le souhaitez.

Couper et coller avec votre souris

La plupart des gens utilisent les raccourcis de commande répertoriés ci-dessus, mais il existe des alternatives.

Vous pouvez simplement utiliser votre souris :

Sélectionnez le texte que vous souhaitez copier (soit en double-cliquant sur un mot, soit en cliquant et en faisant glisser pour en sélectionner davantage). Faites un clic droit sur la sélection. Sélectionnez Couper ou Copier. Faites un clic droit à l’endroit où vous souhaitez coller le texte et choisissez Coller.

Couper et coller via les menus

Vous pouvez également utiliser les menus (en fonction de l’application) :

Sélectionnez le texte que vous souhaitez copier. Dans le menu, choisissez Modifier. Sélectionnez Couper ou Copier. Faites un clic droit à l’endroit où vous souhaitez coller le texte et choisissez Coller dans le menu.

Dans Pages, il existe une option permettant de coller et de faire correspondre le style, ce qui peut être utile si vous souhaitez perdre toute mise en forme. D’autres applications auront probablement une option similaire.

Comment copier plusieurs éléments sur Mac

Si vous arrivez sur Mac à partir de Windows, vous vous demandez peut-être si vous pouvez copier plusieurs éléments dans votre Presse-papiers sur votre Mac afin de pouvoir choisir ce que vous souhaitez coller.

Malheureusement, le Mac n’offre pas cette fonctionnalité (même si nous aimerions la voir arriver dans macOS 13.)

Sur un PC, vous pouvez copier jusqu’à 24 éléments de documents Office vers le Presse-papiers Office et les coller dans un document, en choisissant ce que vous souhaitez coller dans le volet des tâches.

Où est le Presse-papiers sur un Mac ?

Cependant, vous pouvez voir le Presse-papiers, voici ce que vous devez faire :

Ouvrez le Finder. Cliquez sur Modifier dans le menu. Choisissez Afficher le Presse-papiers. Cela vous montrera ce que vous avez copié en dernier.

Malheureusement, il ne conservera pas de trace de tout ce que vous avez copié.

Le meilleur outil Presse-papiers pour Mac ?

Apple n’en propose pas, mais vous pouvez essayer un outil de presse-papiers tiers qui pourrait vous permettre de stocker plusieurs copies.

Alfred

Alfred est une bonne option et l’entreprise existe depuis des années et des années. Alfred est une application de productivité primée, mais, entre autres fonctionnalités, elle propose un historique du Presse-papiers dans le cadre d’un Powerpack, qui coûte 29 £ pour une seule licence.

Avec cet outil, tout ce que vous copiez sera disponible dans votre historique consultable.

Vous pouvez même enregistrer des extraits de texte populaires pour un accès facile.

Vous pouvez choisir qu’Alfred se souvienne de votre historique Clipbpard pendant 24 heures, 7 jours, 1 mois ou 3 mois.

Copier et coller entre iPhone, iPad et Mac

Encore un conseil avancé avant de laisser de côté ce sujet plutôt simple. Depuis le lancement du Presse-papiers universel dans macOS Sierra en 2016, il est possible de copier sur votre Mac puis de coller sur votre iPhone, ou vice versa.

Tant que la fonctionnalité est activée sur vos appareils, c’est aussi simple que cela en a l’air, voici ce que vous devez faire :

Mettez en surbrillance l’objet sur votre iPhone et appuyez sur Copier. Ouvrez maintenant un document sur votre Mac et appuyez sur Commande + V. Il peut y avoir un délai de 3 à 5 secondes pour le texte ou de 10 secondes ou plus pour une image, mais bientôt l’élément copié apparaîtra.

Comment copier et coller sur Mac : Presse-papiers universel

Mais comment vous assurer que Universal Clipboard est disponible sur votre Mac, iPhone et iPad ?

Il est disponible depuis l’arrivée d’iOS 10 et de macOS Sierra 2016, il est donc probable que vous utilisiez une version plus récente des systèmes d’exploitation Apple, mais sinon, vous devrez la mettre à jour.

Vous aurez également besoin d’appareils prenant en charge la fonctionnalité Presse-papiers universel.

Ceci comprend:

iPhone 5 ou plus récent

N’importe quel iPad Pro

iPad de 4e génération ou plus récent

N’importe quel iPad Air

iPad mini 2 ou plus récent

iPod touch de 6e génération.

Du côté Mac, cela inclut :

MacBook 2015 ou plus récent

MacBook Pro 2012 ou plus récent

MacBook Air 2012 ou plus récent

Mac mini 2012 ou plus récent

iMac 2012 ou plus récent

Mac Pro 2013 ou plus récent

Les deux appareils doivent également être connectés au même compte iCloud.

Vous devrez également activer Bluetooth et Wi-Fi.

Couper et coller l’iPhone sur Mac

Si vous disposez de tout ce qui précède, voici ce que vous devez faire pour que le Presse-papiers universel fonctionne sur votre Mac :

Sur Mac, ouvrez Préférences Système > Général.

Assurez-vous qu’il y a une coche à côté de « Autoriser le transfert entre ce Mac et vos appareils iCloud » en bas du menu.

Sur l’appareil iOS, ouvrez Paramètres > Général > Handoff et assurez-vous que Handoff dispose d’un curseur vert.