Amazon ajoute des publicités à Prime Video

Prime Video, la plateforme de streaming d’Amazon, va ajouter des publicités au sein de son service.

Amazon a annoncé son intention d’introduire des publicités sur Prime Video, dans le cadre d’un abonnement Prime payant. Inutile de dire que les gens ne sont pas ravis à l’idée de devoir regarder des publicités pour un service pour lequel ils paient déjà et qui était jusqu’à présent sans publicité. Il existe un remède, mais cela va vous coûter encore plus cher.

Amazon a annoncé le changement en cours dans le cadre d’une mise à jour plus large de Prime Video et a déclaré qu’il commencerait à diffuser des publicités limitées à partir du début de 2024. Le géant du e-commerce a déclaré qu’il visait à avoir « considérablement moins » de publicités que les services de streaming et de télévision linéaire concurrents.

Les revenus supplémentaires, a ajouté Amazon, leur permettront de continuer à investir dans un contenu attrayant et d’augmenter leur investissement sur une longue période de temps.

Les publicités dans Prime Video seront initialement lancées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie rejoignant la liste plus tard en 2024.

Si le prix de l’abonnement Prime standard ne sera pas modifié, les abonnés pourront opter pour un contenu sans publicité, pour 2,99 dollars par mois supplémentaires aux États-Unis. Le groupe a ajouté que le prix de cet abonnement dans les autres pays sera annoncé ultérieurement.

Ceux qui sont absolument opposés à la publicité ont des options. Amazon prévoit d’introduire une option sans publicité pour 2,99 $ supplémentaires par mois, ce qui équivaut à environ 36 $ par an avant que d’éventuelles réductions annuelles ne soient prises en compte. Personne ne veut payer des frais supplémentaires en plus des frais existants, mais c’est le cas. une option. Une autre solution serait tout simplement de ne plus regarder, mais encore une fois, qui veut faire ça ?

Amazon n’est pas la première plateforme de streaming à opter pour la mise en place de publicité. Disney+ a lancé l’an dernier aux États-Unis un abonnement avec publicité, moins cher que l’abonnement sans pub, et l’a ensuite étendu à l’Europe. L’un de ses principaux rivaux, Netflix, a aussi lancé ce type d’offres dans le monde.