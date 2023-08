Sony acquiert le fabricant de casques gaming Audeze

Sony Interactive Entertainment fait l’acquisition du fabricant audio haut de gamme Audeze.

Le géant japonais Sony a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir la marque de casques haut de gamme Audeze. Basée à Santa Ana, en Californie, Audeze est une marque audio de niche spécialisée dans les casques ultra haut de gamme destinés aux audiophiles, aux gamers, aux ingénieurs du son et aux professionnels de l’enregistrement.

Bien que les conditions financières de l’accord n’aient été divulguées par aucune des parties, Sony a affirmé qu’Audeze continuerait à fonctionner de manière indépendante après l’acquisition et à fabriquer des produits pour des plates-formes tierces en plus de Sony et de PlayStation. On ne sait pas encore combien de temps Audeze restera indépendant de la plate-forme, mais c’est une bonne nouvelle que la société continue à proposer des produits pour les appareils non Sony, du moins dans un avenir prévisible.

Dans un communiqué de presse annonçant le projet d’acquisition, Hideaki Nishino, vice-président principal de l’expérience de plate-forme chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré que cette décision met en évidence l’accent mis par l’entreprise sur l’innovation et sur la fourniture de la meilleure expérience audio aux joueurs PlayStation. Il s’est également dit convaincu que le rachat aidera l’entreprise à offrir une expérience audio améliorée aux joueurs PlayStation en s’appuyant sur Tempest 3D AudioTech de la PS5 et sur le casque sans fil Pulse 3D.

Le PDG d’Audeze, Sankar Thiagasamudram, a également exprimé sa satisfaction quant à l’accord, affirmant qu’il offre à l’entreprise « une opportunité unique de développer (ses) activités ». Il a également déclaré que l’acquisition aidera Audeze à fournir les meilleurs écouteurs de sa catégorie aux professionnels de l’audio et à améliorer l’expérience des joueurs PlayStation. Le communiqué de presse indique également que la société bénéficiera de l’acquisition, car elle l’aidera à devenir une partie intégrante de l’écosystème PlayStation.

Il convient de noter que les derniers produits audio de Sony, le casque sans fil Pulse Elite et les écouteurs sans fil Pulse Explore, sont livrés avec des « pilotes magnétiques planaires conçus sur mesure », ce dans quoi Audeze est spécialisé. Cela suggère que Sony pourrait déjà utiliser la technologie Audeze dans certains de ses derniers appareils grand public, bien que la société n’ait officiellement rien annoncé à ce sujet. Néanmoins, compte tenu des derniers développements, il est fort possible que l’acquisition soit en préparation depuis un certain temps, à l’abri des regards indiscrets des médias mondiaux.