Red Dead Redemption arrive sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, mais pas sur PC

Rockstar a annoncé que Red Dead Redemption va être porté sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, mais pas sur PC.

Rockstar Games porte Red Dead Redemption à d’autres plateformes, mais ce ne sont peut-être pas celles dont vous rêviez. À partir du 17 août, Red Dead Redemption et son pack d’extension zombie, Undead Nightmare, seront disponibles dans un seul package pour le PlayStation 4 et Nintendo Switch.Undead Nightmare est un pack d’extension autonome situé dans une chronologie alternative, chargeant les joueurs de trouver la cause et le remède à un fléau zombie.

Red Dead Redemption est arrivé en 2010 en tant que successeur de Red Dead Revolver et a été suivi par Red Dead Redemption 2 en 2018. Red Dead Redemption était à l’origine limité à la PlayStation 3 et à la Xbox 360, mais a ensuite trouvé son chemin vers la Xbox One et la Xbox Series via Malgré une disponibilité limitée de la plate-forme, le jeu a remporté plus de 170 prix du jeu de l’année, selon Rockstar.

Les versions PS3 et Xbox 360 ont toutes deux obtenu des scores de 95 sur 100 sur Metacritic, avec des scores utilisateur de 8,9 et 9,0 sur 10, respectivement.

Les nouveaux jeux coûteront 49,99 € dans l’eShop Switch et sur le PlayStation Store. Notamment, ni la PS4 ni la version Switch ne proposent de contenu multijoueur. Le prix et la disponibilité des versions physiques n’ont pas été mentionnés.

Rockstar a déclaré que Double Eleven Studios gère les ports.Le développeur britannique a déjà travaillé sur Fallout 76, Rust Console Edition, Minecraft Dungeons et Crackdown 3, entre autres titres.

L’été dernier, un insider de l’industrie a affirmé que Rockstar avait mis les remasters de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption en pause pour se concentrer exclusivement sur Grand Theft Auto VI. Les travaux sur les remasters pourraient reprendre une fois que GTA VI sera disponible, ont indiqué des sources.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez être certain que Rockstar veut éviter un autre désastre comme il l’a fait lors du lancement de la trilogie GTA.