Tesla accusé d’avoir délibérément menti sur l’autonomie de ses véhicules électriques

Selon une nouvelle enquête, Tesla aurait délibérément menti sur l’autonomie de ses véhicules électriques.

Une nouvelle enquête détaillée de Reuters affirme que le principal fabricant de véhicules électriques Tesla a utilisé des estimations d’autonomie trop optimistes et a demandé au personnel d’enterrer les plaintes liées à l’autonomie, mais l’état actuel de ces politiques n’est pas clair.

Des sources ont déclaré à Reuters que Tesla a utilisé à un moment donné des algorithmes pour donner aux clients des estimations exagérées de l’autonomie maximale de ses véhicules électriques et a consacré un bureau entier à faire taire les plaintes sur la question. On ne sait pas si Tesla utilise toujours les algorithmes, mais des testeurs tiers ont récemment affirmé que les voitures ne respectaient pas leurs autonomies annoncées.

La pratique a commencé il y a une dizaine d’années à des fins publicitaires et a été dirigée par le PDG de Tesla, Elon Musk. Les chiffres gonflés apparaîtraient sur le tableau de bord d’un véhicule alors qu’il était à pleine charge ou presque, mais passeraient à une estimation plus réaliste après être tombé en dessous de 50 %, ce qui pourrait donner aux conducteurs l’impression que l’autonomie diminue considérablement.

Une partie du problème est que les chiffres de Tesla ne tiennent pas compte des conditions environnementales, ce qui peut avoir un impact significatif sur l’autonomie. Le froid a un effet particulièrement aigu sur les batteries des véhicules électriques, réduisant potentiellement leur autonomie de moitié. D’autres facteurs tels que des périodes prolongées de conduite à haut régime, des pentes raides et des vents contraires peuvent également raccourcir le temps entre les recharges. La société héberge cependant des informations sur les conditions qui affectent l’autonomie sur son site Web, et les mises à jour récentes de ses véhicules électriques affichent plus d’informations sur la consommation de la batterie.

Bien que la nouvelle de la politique ne soit apparue que récemment, Tesla a déjà eu des ennuis avec les régulateurs aux États-Unis et en Corée du Sud à ce sujet. Les estimations d’autonomie devant être affichées sur les véhicules électriques à vendre aux États-Unis proviennent généralement directement de l’EPA (Environmental Protection Agency), mais Tesla utilise des tests internes.

Depuis 2020, l’EPA a exigé que l’entreprise révise ses chiffres d’environ 3 %. En janvier, la Korea Fair Trade Commission a infligé une amende de 2,2 millions de dollars à Tesla pour avoir omis d’informer les clients des effets des basses températures sur les batteries des véhicules électriques et a forcé l’entreprise à admettre une publicité mensongère.

L’inadéquation entre les gammes annoncées et les gammes expérimentées par de nombreux conducteurs dans la nature a conduit à tant de plaintes de clients que Tesla a ouvert une division à Las Vegas consacrée uniquement au détournement et à la fermeture des cas d’assistance sans nécessairement résoudre les problèmes sous-jacents. Les employés y célébraient régulièrement la clôture des affaires et recouraient à diverses tactiques pour ce faire, en détournant ou en annulant des centaines par semaine.

À un moment donné, le personnel de Las Vegas a reçu pour instruction d’essayer de mettre fin aux appels dans les cinq minutes et d’annuler un cas si le client ne décrochait pas la première fois qu’il appelait. Au départ, les employés effectuaient des diagnostics à distance avant de dire aux clients que leurs batteries étaient en bon état, mais ont cessé de le faire fin 2022.

La société gère actuellement les cas de gamme par l’intermédiaire d’un bureau de l’Utah, et on ne sait pas comment elle procède à l’estimation de la gamme aujourd’hui, mais une analyse externe récente montre toujours des écarts. Un rapport de 2021 d’Edmunds a révélé que la plupart des modèles Tesla manquent les estimations de la plage EPA même en tenant compte du « tampon de sécurité » supposé de 24km. Les modèles d’autres fabricants se rapprochaient des estimations de l’EPA et dépassaient presque toujours les plages annoncées. Plus récemment, une société d’analyse de véhicules électriques a déclaré à Reuters que les chiffres de Tesla ne tenaient pas compte des facteurs environnementaux aussi récemment que cette année.

Le rapport ressemble à un incident de mai au cours duquel un employé a divulgué des rapports de milliers de plaintes de sécurité et de confidentialité jusque-là inconnues. La mine de documents a révélé que le personnel de soutien évitait délibérément de laisser des traces écrites des plaintes en privilégiant la communication orale et en refusant d’enregistrer les appels.