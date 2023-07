La Russie interdit à ses fonctionnaires d’utiliser des produits Apple

Les fonctionnaires employés par l’Etat russe ne peuvent plus utiliser un iPhone ou tout autre appareil d’Apple dans le cadre de leurs fonctions.

À compter du 17 juillet, il est interdit aux employés travaillant pour le ministère russe du Commerce d’utiliser des iPhone à des « fins professionnelles », écrit le Financial Times. La compagnie pétrolière publique Rostec et le ministère du Développement numérique ont l’intention d’introduire ou ont déjà mis en place des interdictions similaires.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement russe interdit les produits Apple. En mars, le Kremlin a demandé au personnel impliqué dans la campagne de réélection du président Vladimir Poutine en 2024 de se débarrasser de leurs iPhones avant la fin du mois, craignant que les agences de renseignement occidentales ne les utilisent à des fins de surveillance. Il a été conseillé à ceux qui préféraient ne pas jeter leur combiné coûteux de « le donner aux enfants ».

Le mois dernier, le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a déclaré que plusieurs milliers d’iPhone dans le pays, y compris ceux appartenant à des diplomates, avaient été piratés lors d’une campagne d’espionnage attribuée aux États-Unis.

Le groupe russe Kaspersky Lab, qui a été accusé de collaborer avec le gouvernement russe à plusieurs reprises, a déclaré que les infections avaient commencé avec une pièce jointe iMessage sans aucune interaction de l’utilisateur, ajoutant qu’il n’avait pas suffisamment de preuves techniques pour attribuer le malware à qui que ce soit.

Le FSB a affirmé, sans fournir de preuves, qu’Apple avait travaillé avec des pirates du gouvernement américain pour les aider à implanter le logiciel malveillant voleur de fichiers sur des iPhone exécutant une version d’iOS datant d’un an. Apple a déclaré qu’il « n’a jamais travaillé avec aucun gouvernement pour créer une porte dérobée dans un produit Apple, et ne le fera jamais ». Apple a cependant annoncé des correctifs iOS suite aux affirmations de la Russie et a crédité Kaspersky Lab pour avoir identifié les vulnérabilités.

La Russie essaie de s’éloigner de la technologie occidentale et veut construire un écosystème mobile national basé sur « des technologies indépendantes des géants informatiques occidentaux ». Il cite Aurora, le système d’exploitation pour smartphone basé sur Linux développé par la société russe Open Mobile Platform, comme exemple de cette politique.

Après l’invasion de l’Ukraine, le président Vladimir Poutine a signé un décret exigeant que les organisations impliquées dans les infrastructures critiques passent à des logiciels développés localement d’ici 2025, écrit le FT.