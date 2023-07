Comment partager une connexion internet entre téléphone et PC

Ce tutoriel va vous expliquer comment partager la connexion Internet de votre ordinateur avec votre téléphone mobile.

Voici un tutoriel étape par étape sur la façon de partager une connexion Internet entre un téléphone et un PC :

Étape 1: Assurez-vous que votre téléphone dispose d’une connexion Internet active. Vous pouvez utiliser une connexion cellulaire ou Wi-Fi pour cela.



Étape 2: Sur votre téléphone, accédez aux paramètres et recherchez l’option « Point d’accès mobile » ou « Partage de connexion ». Les menus et les options peuvent varier en fonction de votre téléphone et de sa version d’exploitation, mais vous devriez pouvoir le trouver dans les paramètres réseau ou les paramètres sans fil.

Étape 3: Ouvrez les paramètres de partage de connexion et activez-le. Vous pouvez également définir un nom et un mot de passe pour votre réseau si vous le souhaitez. Cela créera un hotspot Wi-Fi sur votre téléphone.



Étape 4: Sur votre PC, activez le Wi-Fi et recherchez les réseaux disponibles. Vous devriez voir le nom du réseau que vous avez créé sur votre téléphone.

Étape 5: Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre téléphone sur votre PC et connectez-vous à celui-ci. Si vous avez défini un mot de passe, il vous sera demandé de le saisir.



Étape 6: Une fois connecté, votre PC devrait avoir accès à Internet via la connexion de votre téléphone. Vous pouvez vérifier cela en ouvrant un navigateur Web et en visitant un site Web pour voir s’il se charge correctement.

Félicitations! Vous avez maintenant partagé votre connexion Internet entre votre téléphone et votre PC. Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque vous n’avez pas d’accès Internet direct sur votre PC, mais que vous avez une connexion active sur votre téléphone.

Veuillez noter que le partage de connexion peut entraîner une utilisation accrue des données de votre forfait mobile. Assurez-vous de vérifier les conditions de votre forfait afin de ne pas dépasser vos limites de données et d’éviter des frais supplémentaires.