YouTube veut proposer du cloud gaming sur sa plateforme

Après l’échec de son service Stadia, Google travaille sur un nouveau projet de cloud gaming pour Youtube.

Stadia est de l’histoire ancienne, mais le cloud gaming continue d’être un segment attirrant pour Google. La société a fermé son service de jeu en retard il y a cinq mois, mais la société semble toujours disposée à parier sur le fait que le cloud gaming a un avenir malgré les sociétés de jeux (et les utilisateurs) qui disent le contraire. Selon les dernières rumeurs, la prochaine incursion de Google dans le cloud gaming pourrait impliquer YouTube.

Les journalistes du Wall Street Journal ont vu un e-mail interne envoyé aux employés de Google, qui invite apparemment les gens à tester une nouvelle offre liée aux jeux hébergée par YouTube. Le service, connu en interne sous le nom de « Playables », transformerait le géant de la vidéo d’un service passif en une plate-forme de jeu « en direct ».

Playables permettrait aux utilisateurs de commencer instantanément une session de jeu pendant qu’ils regardent une vidéo connexe, à la fois sur le Web et sur la version de l’application de YouTube. Le service proposerait initialement des « jeux facilement partageables », selon des sources, tandis que le seul titre disponible dans la phase de test actuelle est un jeu d’arcade occasionnel nommé Stack Bounce.

Le PDG de YouTube, Neal Mohan, recherche activement de nouvelles opportunités de revenus et de croissance alors que les dépenses publicitaires diminuent. YouTube a récemment commencé à tester des bloqueurs de publicités pour pousser les utilisateurs vers l’expérience YouTube Premium payante. Un porte-parole de Google a déclaré que le jeu a toujours été au centre des préoccupations de YouTube et que la société « expérimente toujours » de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Cependant, Mountain View n’a ni confirmé ni commenté quoi que ce soit à propos de Playables, ce qui est compréhensible car le service en est probablement à ses débuts en phase de test interne. Comme Stadia l’a démontré de manière flagrante, la société est plus que disposée à consacrer d’énormes sommes d’argent et de temps à quelque chose qui pourrait très bien devenir une nouvelle entrée dans le tristement célèbre cimetière de Google en peu de temps.