Netflix : augmentation massive d’abonnés depuis la fin du partage de compte

Depuis la fin du partage de compte sur Netflix, la plateforme voit une augmentation massive de ses abonnés.

Selon un tracker tiers, Netflix a gagné plus de nouveaux abonnés dans les quatre jours suivant la fin du partage de compte aux États-Unis que dans toute période similaire depuis 2019. Les chiffres indiqueront probablement à l’entreprise qu’elle a pris la bonne décision et pourrait convaincre les services de streaming concurrents de faire de même.

Avant la nouvelle politique, potentiellement un tiers des abonnés Netflix aux États-Unis partageaient leur mot de passe avec quelqu’un en dehors de leur domicile. Le 23 mai, la société a commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs confirmant que les moocheurs de compte devraient payer des frais supplémentaires pour continuer à regarder Netflix.

Netflix suit le comportement du compte principal du foyer de chaque abonné, les ID d’appareil et les adresses IP. L’ajout d’un nouvel utilisateur qui ne partage pas l’adresse IP du titulaire du compte coûte désormais 7,99 € par mois en France. Les abonnés de l’offre 4K premium du service peuvent ajouter deux utilisateurs supplémentaires.

De plus, Netflix oblige désormais les utilisateurs à se connecter depuis leur domicile une fois par mois. Pour streamer en continu en voyage, la société conseille aux titulaires de compte de se connecter depuis leur domicile immédiatement avant de partir. Il ne semble pas y avoir de moyen de continuer à regarder Netflix après avoir été absent de la maison pendant plus de 31 jours.

Les données de la société d’analyse de streaming Antenna montrent une moyenne d’environ 73 000 nouveaux abonnements quotidiens aux États-Unis entre le 25 et le 28 mai, un pic plus important que tout depuis le début des records de la société en 2019. Une augmentation des annulations a également suivi la répression, mais l’augmentation dans les inscriptions l’ont largement dépassé. Le cours de l’action de Netflix a bondi d’environ 10 % au cours de la période et a depuis considérablement augmenté. Le seul autre pic d’abonnement massif enregistré par Antenna a eu lieu entre mai et avril 2020, peu de temps après le début des blocages pandémiques.

Antenna suit les utilisateurs qui paient pour des comptes via des canaux tels que les pages Web des services, les applications mobiles et les décodeurs. La société ne compte pas les essais gratuits, l’accès gratuit à l’hôtel, les abonnements payés par les entreprises ou les abonnés dans les territoires américains. Il utilise une méthodologie alternative pour estimer le nombre d’abonnés qui reçoivent un accès via des forfaits de téléphonie mobile.