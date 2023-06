L’écran de votre iPhone, un élément fragile à protéger

En général, les écrans des smartphones sont les parties les plus utilisées et les plus exposées aux rayures. Ceux des iPhone ne dérogent pas à la règle. Qu’ils soient en verre, cristaux liquides LCD, Ceramic Shield, ou en diode électroluminescente organique (OLED-Organic Light-Emitting Diode), ils demeurent fragiles. Au regard du prix élevé des réparations des téléphones intelligents de la marque Apple, il convient de protéger efficacement leurs écrans. Découvrez les astuces pour y parvenir.

Les soucis les plus courants avec les écrans des iPhone

À l’instar des smartphones d’autres marques, les écrans des iPhone sont exposés aux rayures. C’est notamment le cas lorsqu’ils entrent en contact avec les objets pointus ou les surfaces granuleuses dures. Les modèles comme l’iPhone 12, dont l’écran est fabriqué avec du Ceramic Shield, sont particulièrement sujets aux égratignures. Ce matériau multiplie tout de même par 4 la durabilité de la face tactile du portable. Cependant, pour optimiser sa résistance aux fissures, Apple le travaille pour le rendre plus souple, et cela augmente sa vulnérabilité aux rainures. Celles-ci peuvent également affecter la visibilité et réduire la netteté.

D’un autre côté, la face vitrée de votre iPhone peut se fissurer, voire se briser si elle subit un choc ou un impact important. Cela peut résulter d’une chute ou d’un impact brutal avec une surface solide. Cet événement indésirable peut rendre l’écran de votre iPhone complètement inutilisable. Cela peut en outre affecter la fonctionnalité tactile, entraînant ainsi de lourdes réparations onéreuses.

Il peut par ailleurs arriver qu’un smartphone de marque Apple rencontre des problèmes d’affichage. Ceux-ci peuvent résulter d’un défaut matériel ou survenir suite à une mauvaise manipulation, voire un choc. Ils se manifestent le plus souvent par des pixels morts, des taches, des zones sombres ou des lignes colorées sur l’écran.

À ces problèmes s’ajoute la réduction de la sensibilité tactile. Ce défaut peut s’expliquer par un dysfonctionnement du panneau tactile, une accumulation de poussière ou de saleté sur la surface du portable. La présence d’huile ou de gras peut également en être responsable. Dans ce cas, il suffit de bien nettoyer l’appareil pour qu’il redevienne opérationnel. Les problèmes de rétroéclairage de l’écran figurent également dans la liste des soucis enregistrés avec l’utilisation des iPhone.

Comment protéger au mieux votre écran ?

Plusieurs options s’offrent à vous pour bien protéger l’écran de votre iPhone. La première consiste à utiliser un film de protection incassable en verre trempé pour préserver la face de votre smartphone des rayures. Ce dispositif amortit les chocs en réduisant leur impact direct sur l’écran d’origine en cas de chute et de frottement avec des objets durs de surfaces irrégulières. Il n’est efficace que s’il est adapté au modèle de votre téléphone intelligent. Assurez-vous donc de choisir un modèle compatible avec ce dernier et de bien l’installer.

Un autre dispositif efficace pour offrir une bonne protection à votre appareil mobile n’est autre que la coque. Vous pouvez, en effet, éviter les rayures avec une coque d’iPhone 14 offrant une protection au niveau du pourtour du smartphone. Ce modèle de coque permet de protéger l’écran lorsque le smartphone tombe à plat. Cependant, toutes les coques pour iPhone n’offrent pas une protection optimale. Vous devez donc prendre en compte certaines caractéristiques ainsi que vos besoins pour faire un bon choix. Les modèles en silicone sont adaptés pour amortir les chocs de faible impact. Ils offrent l’avantage d’être légers et peu chers.

Pour protéger votre iPhone des chocs importants, privilégiez une coque spéciale antichoc. Ce type de dispositif est spécialement conçu pour limiter l’impact des chutes de plus de 2 mètres de hauteur. Quant aux modèles de fine épaisseur, ils sont parfaits pour amortir les chutes légères et limiter les rayures. Cependant, le meilleur moyen d’éviter ces dernières consiste à limiter tout contact de l’écran avec des objets pointus, du métal (par exemple des pièces de monnaie ou des clés) ou toute surface abrasive. Veillez donc à ranger votre téléphone dans des emplacements spécifiques. Posez-le également sur des surfaces lisses, face vers le haut. Vous pouvez en outre opter pour un étui de protection adapté à votre téléphone.

Que faire si votre écran d’iPhone est hors service ?

Si votre écran d’iPhone est hors service, c’est peut-être parce que sa batterie est complètement épuisée. Mettez alors l’appareil à la charge pendant une heure environ et essayez de le rallumer. S’il ne s’allume toujours pas, essayez de vous renseigner sur le problème en consultant les ressources délivrées sur internet par Support.apple.com.

Vous pouvez également contacter l’assistance Apple, mais avant, vérifiez que votre smartphone est encore sous garantie. Si c’est le cas, les réparations pourraient être prises en charge sous certaines conditions. Les professionnels pourront également vous indiquer les options de remplacement s’ils jugent nécessaire de changer votre appareil.

Si votre garantie n’est plus valable, rendez-vous dans un centre de services agréé ou dans un Apple Store pour faire diagnostiquer le problème de votre iPhone par un professionnel. Ce dernier pourra vous expliquer les solutions de réparation qui s’offrent à vous.

Veillez à vous adresser à un réparateur fiable et expérimenté pour bénéficier d’un travail de qualité. S’il faut remplacer l’écran, il doit être en mesure d’utiliser des pièces adaptées. Vous savez à présent tout sur les astuces pour bien protéger l’écran de votre iPhone.