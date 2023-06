Google Drive met fin à la prise en charge de Windows 8, 8.1 et Windows 10 32 bits

Google a annoncé la fin de la prise en charge de Drive pour Windows 8, 8.1 et Windows 10 32 bits.

Google a annoncé qu’il supprimait la prise en charge de l’application de bureau Google Drive dans trois versions de Windows, bien que peu de gens utilisent encore ces anciens systèmes d’exploitation. Si vous faites partie de ceux qui exécutent Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 32 bits, c’est une autre raison pour laquelle vous devriez passer à un système d’exploitation plus moderne.

Comme indiqué par Android Police, la page Google Drive contient désormais un avertissement indiquant qu’en août 2023, la société met fin à la prise en charge de Drive pour ordinateur de bureau sur Windows 8/8.1, Windows Server 2012 et toutes les versions 32 bits de Windows.

Les utilisateurs d’une version 32 bits de Windows pourront toujours accéder à Drive via un navigateur, mais l’absence de prise en charge de l’application de bureau signifie que les dossiers ne seront plus synchronisés avec le service de stockage en nuage.

Il s’agit du dernier produit Google à mettre fin à la prise en charge des anciennes versions de Windows. Chrome a supprimé la prise en charge de Windows 7, 8 et 8.1 en février.

Selon Statcounter, Windows 8.1 ne détenait que 0,72 % du marché mondial de Windows en mai, tandis que Windows 8 était encore plus bas à 0,37 %. Les deux versions du système d’exploitation ont atteint leur date de fin de support en janvier. À titre de comparaison, Windows 7 avait une part de 3,61 %.

Alors que Windows 10 64 bits ou plus récent est désormais nécessaire pour l’application de bureau Google Drive, Microsoft continue d’essayer de pousser plus de personnes vers Windows 11. La société de Redmond mettra fin à la prise en charge de ce qui est actuellement sa version la plus populaire de Windows le 14 octobre 2025.

Windows 10 détient toujours une part mondiale de près de 72 % du marché Windows, mais avec plus de mises à jour de fonctionnalités et les utilisateurs d’entreprise commençant à passer à Windows 11, attendez-vous à ce que ce chiffre commence à baisser bientôt. C’est déjà le cas dans l’enquête Steam, où Windows 11 a réduit l’écart au cours des derniers mois, atteignant sa part d’utilisateurs actuelle de 34 %.