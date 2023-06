Vous cherchez à contourner les paywalls qui vous empêchent de lire complètement des articles sur internet ? Voici des solutions.

Les paywalls sont quelque chose d’énervant pour la plupart des gens. Peu d’entre nous veulent payer pour lire une poignée d’articles sur Le Monde, Ouest-France ou bien encore le WSJ. Mais c’est ce qu’il nous reste à moins que nous ne puissions ignorer le paywall, en le contournant d’une manière ou d’une autre pour accéder à ce qu’il y a derrière.

Ce bloc de page fonctionne comme un mur pour vous empêcher d’accéder au contenu, et le seul moyen légitime de le contourner est de… payer. Heureusement, il existe des sites Web et d’autres outils que vous pouvez utiliser pour supprimer un paywall ou faire croire à votre navigateur Web qu’il n’existe pas ou que vous avez l’autorisation d’accéder au contenu qu’il protège.

Utiliser un point dans l’URL

Cela peut sembler trop facile, mais cela fonctionne réellement. Dans certains cas.

Pour essayer cela, mettez un point après la partie « .com » de l’URL. Par exemple : examplesite.com./article.html.

Si cela ne fonctionne pas, n’hésitez pas à passer à ces autres conseils, mais j’ai confirmé qu’il supprime en fait le paywall sur certains sites, donc cela vaut vraiment la peine d’essayer. De plus, c’est la méthode la plus simple ici!

Appuyez sur ‘Échap’

Certains paywalls sont l’une des dernières choses à charger sur la page. Après les images, le texte, les publicités, etc., le mur apparaîtra pour bloquer votre accès. Vous remarquerez peut-être cela si vous regardez attentivement; la page charge l’intégralité de l’article pour s’arrêter brusquement et en cacher la majeure partie derrière les informations d’abonnement.

Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur la touche Échap de votre clavier après que la page a chargé l’article, mais avant que le bloc n’ait le temps d’apparaître. Faites quelques essais, mais cela devrait fonctionner si c’est ainsi que ce paywall particulier a été implémenté.

Ouvrir le mode navigation privée

Le mode de navigation incognito/privé est un moyen d’accéder à un site Web en tant que nouvel utilisateur sans cookies ni autres fichiers Internet. Cela fonctionne pour contourner un paywall car certains d’entre eux fonctionnent de manière à limiter l’accès en fonction du nombre de fois que vous avez visité le site dans le passé. Certains vous permettent de lire seulement cinq articles, par exemple, auquel cas l’utilisation du mode Incognito fait croire au site que vous en êtes à votre première visite.



Ctrl + Maj + N est la façon dont vous ouvrez le mode navigation privée dans Chrome. Le mode privé de Firefox est accessible via Ctrl + Maj + P. Ces navigateurs et d’autres fournissent généralement ce mode privé via leur menu si ces raccourcis clavier ne fonctionnent pas.

Si cela fonctionne, mais que vous êtes soudainement à nouveau limité, fermez le mode navigation privée et rouvrez-le pour actualiser la session.

Effacer les cookies

Parfois, vous ne pouvez pas dépasser le paywall, même en mode navigation privée, car le site peut identifier que c’est ce que vous essayez de faire, et il le montrera quand même. La suppression des cookies effacera, espérons-le, toute preuve que vous avez visité le site, vous permettant ainsi de le visiter en tant que nouvel utilisateur pour la première fois.

La suppression des cookies dans la plupart des navigateurs peut être effectuée via le raccourci Ctrl+Maj+Suppr. Lorsque la fenêtre contextuelle s’ouvre et vous demande quoi faire pour supprimer, assurez-vous que l’option pour les cookies est sélectionnée. Lorsque vous avez terminé de supprimer les cookies, essayez à nouveau la page pour voir si cela a fonctionné pour contourner le paywall.

De nombreux paywalls fonctionnent de cette manière en comptabilisant vos visites via des cookies stockés sur votre ordinateur. Si le mode navigation privée et la suppression des cookies ne sont pas la solution, le site Web doit utiliser une technique différente pour vous suivre. Une méthode différente ci-dessous pourrait être plus utile.

Utilisez Chip, OutLine, 2ft Ladder, etc.

Chip et OutLine fonctionnent de la même manière que les méthodes ci-dessus, mais selon le paywall que vous essayez de contourner, ils pourraient être une meilleure solution. Suivez l’un de ces liens et entrez l’URL de la page contenant le paywall.

La même idée fonctionne avec un VPN car ils vous donnent une nouvelle adresse IP. Si le paywall est là en raison d’un accès répété à partir d’une adresse IP, l’accès au site via un VPN pourrait résoudre ce problème, mais c’est long.

Similaire à Online.com, il y a 2ft Ladder. Entrez l’URL de la page dans la case sur leur site Web et sélectionnez Supprimer Paywall.

Une autre méthode rapide avec ce site consiste à taper https://12ft.io/ dans la barre d’URL, puis à coller l’URL que vous souhaitez débloquer. Par exemple, https://12ft.io/https://example.com.

Gardez à l’esprit que de nombreuses grandes entreprises qui utilisent des paywalls ont trouvé des moyens d’empêcher des sites comme 2ft Ladder de fonctionner, vous devrez donc peut-être essayer une autre méthode de cette liste.