Netflix : Fin du partage de compte en France depuis le 23 mai

Depuis le 23 mai, Netflix applique un surcoût de 5,99 euros à tout utilisateur habitant en dehors du foyer propriétaire de l’abonnement initial.

Netflix, la plateforme de streaming vidéo la plus populaire au monde, a révolutionné notre façon de consommer des films et des séries en proposant un large éventail de contenus à la demande. Cependant, l’un des aspects qui a toujours attiré les utilisateurs est la possibilité de partager un compte avec des amis ou des membres de la famille sans frais supplémentaires. Mais depuis cette semaine, Netflix a mis fin à cette pratique en facturant le partage de compte dans plusieurs pays, y compris la France. Analysons de plus près cette nouvelle qui risque de décevoir de nombreux abonnés.

Le partage de compte : une pratique courante

Depuis ses débuts, Netflix a permis à ses utilisateurs de partager un compte avec des proches sans aucune restriction. Cette fonctionnalité a été largement appréciée par les abonnés, car elle permettait de réduire les coûts en divisant l’abonnement entre plusieurs personnes. De nombreux utilisateurs ont profité de cette politique de partage de compte pour permettre à leurs amis ou à leur famille de profiter des nombreux contenus disponibles sur la plateforme. Cependant, cette pratique n’est pas sans poser certains problèmes, notamment en ce qui concerne la rentabilité de Netflix.

Alors que Netflix a connu une croissance rapide, la rentabilité reste une préoccupation majeure pour l’entreprise. Le partage de compte a toujours été considéré comme une fuite de revenus potentiels. Selon les estimations, des millions d’utilisateurs partagent leur compte, ce qui prive Netflix de milliards de dollars de revenus chaque année. La mise en place d’une politique de facturation du partage de compte pourrait être une tentative de la part de Netflix pour augmenter ses bénéfices et encourager les utilisateurs à souscrire à des abonnements individuels.

Votre compte Netflix est pour vous et les personnes avec qui vous vivez. De nouvelles fonctionnalités en France vont vous permettre de mieux gérer votre compte. Bien entendu, vous pourrez toujours regarder vos séries et films préférés en voyage.https://t.co/gYmN1M0U7z pic.twitter.com/Ssu6Kmglev — Netflix France (@NetflixFR) May 23, 2023

La situation en France

Si la mesure a été mise en place le 23 mai, pour le moment, les abonnés utilisant un compte à plusieurs ont simplement reçu un mail les informant de ces changements, les incitant à « déconnecter les appareils qui ne devraient pas avoir accès » à leur compte ou à payer un supplément de 5,99 euros par mois afin de continuer à partager leur compte avec « quelqu’un qui ne vit pas [avec eux] ». Un porte-parole de la plateforme a précisé que ce changement serait déployé au cours des prochaines semaines.

Cette possible facturation du partage de compte a suscité de nombreuses réactions parmi les utilisateurs de Netflix. Certains estiment qu’il s’agit d’une décision compréhensible de la part de l’entreprise, tandis que d’autres y voient une atteinte à la liberté de partager des contenus avec des proches. Il est également probable que de nombreux utilisateurs chercheront des alternatives moins coûteuses suite à l’implémentation de cette politique.