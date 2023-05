Imgur supprime le contenu NSFW et l’upload anonyme à partir du 15 mai

Imgur a décidé de supprimer le contenu NSFW de son site à compter du 15 mai. Les contenus inactifs ainsi que l’upload sans compte sont également concernés.

La plateforme d’hébergement d’images populaire Imgur a décidé de supprimer le contenu porno. Dans un billet de blog publié cette semaine, la société indique que de nouvelles conditions d’utilisation entrent en vigueur le 15 mai et que, par conséquent, elle supprimera « la nudité, la pornographie et le contenu sexuellement explicite » de sa plateforme ainsi que « le contenu ancien, inutilisé et inactif qui n’est pas lié à un compte d’utilisateur ».



« Vous devrez télécharger/enregistrer toutes les images que vous souhaitez enregistrer si elles ne respectent plus ces conditions », a écrit Imgur dans son article de blog. « Plus particulièrement, cela inclurait du contenu explicite/pornographique. »

Le billet de blog n’offre pas beaucoup de détails sur la façon dont Imgur définit le « contenu ancien, inutilisé et inactif ». Selon la définition, cela pourrait couvrir une grande partie des images non pornographiques téléchargées sur le service au fil des ans et dont la suppression pourrait avoir un impact massif sur les forums et autres communautés en ligne qui y sont liés et intégrés. Nous avons contacté Imgur pour obtenir des éclaircissements sur ce point, mais un porte-parole n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Imgur avait auparavant une approche à deux niveaux en ce qui concerne le contenu sexuellement explicite sur sa plate-forme. Ses règles communautaires, qui régissent le contenu public qui apparaît lorsque vous naviguez directement sur Imgur, interdisent depuis longtemps le téléchargement de « contenus de nudité ou sexuellement explicites ». Mais le contenu NSFW a continué d’être autorisé en vertu des conditions d’utilisation d’Imgur plus largement, ce qui signifie que les utilisateurs ont pu le télécharger sur une base non répertoriée et y accéder directement via son URL.

Selon le billet de blog de la société, cette approche « a causé de la frustration chez les utilisateurs qui ont reçu des violations de contenu pour le contenu qu’ils ont vu publié ailleurs hors site ». Il espère que la mise en conformité de ses conditions de service avec ses règles communautaires pourra simplifier les choses. « Les règles de la communauté s’appliqueront désormais à tous les téléchargements, publics et cachés », a écrit Imgur dans un e-mail à ses utilisateurs. « Cela signifie que le contenu suivant n’est autorisé nulle part sur Imgur : la nudité ou le contenu sexuellement explicite. »

Imgur dit également que les images explicites (ainsi que le contenu illégal) « ont historiquement posé un risque pour la communauté d’Imgur et ses activités ». Le billet de blog d’Imgur ne dit pas explicitement quels sont ces risques, mais les plates-formes Web modernes s’appuient sur un vaste réseau de partenaires pour fonctionner, et tout le monde, des processeurs de paiement aux magasins d’applications, s’est toujours méfié de travailler avec des services offrant un accès direct au contenu pour adultes. Voir aussi l’interdiction de la pornographie de Tumblr en 2018, qui a persisté malgré les plaintes de la communauté du site.

La société indique qu’une combinaison de systèmes automatiques et de modérateurs humains sera utilisée pour identifier le contenu explicite sur Imgur, ajoutant que la « nudité artistique » continuera d’être autorisée. Admettant tacitement qu’il peut être délicat de tracer la ligne entre ces deux groupes, Imgur invite les utilisateurs à entrer en contact s’ils sont empêchés de « télécharger du contenu faussement signalé comme contenu explicite ».

Il est intéressant, rétrospectivement, de revenir en arrière et de lire l’annonce d’Imgur en 2019 à partir du moment où il a décidé d’arrêter d’afficher les sous-sections associées aux subreddits NSFW. À l’époque, il s’efforçait de souligner qu’aucun contenu ne serait supprimé ou déplacé, que les URL ne se briseraient pas et que le contenu légal NSFW pouvait toujours être téléchargé tant qu’il était caché de la galerie publique d’Imgur. Quelle différence trois ans et demi font.