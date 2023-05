Comment supprimer My AI sur Snapchat

La fonction My AI ne plaît pas à tous les utilisateurs de Snapchat. Voici comment supprimer le chatbot du réseau social.

Snapchat est l’une des applications de médias sociaux les plus populaires, offrant aux utilisateurs la possibilité de partager des photos et des vidéos éphémères. Cependant, avec l’introduction de fonctionnalités telles que My AI, qui utilise l’intelligence artificielle pour générer automatiquement du contenu, des préoccupations légitimes concernant la vie privée ont émergé. Dans cet article, nous vous guiderons à travers quelques étapes simples pour supprimer My AI de votre compte Snapchat et protéger ainsi vos informations personnelles.

My AI est une fonctionnalité de Snapchat qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour créer du contenu personnalisé à partir de vos photos et vidéos. Il peut ajouter des effets, des filtres et des éléments interactifs en temps réel, en se basant sur l’analyse de votre contenu précédent. Bien que cela puisse sembler pratique, certains utilisateurs se sentent préoccupés par l’utilisation de leurs données personnelles pour alimenter ces fonctionnalités automatisées.

La principale préoccupation entourant My AI est la collecte et l’utilisation des données personnelles des utilisateurs. Snapchat collecte des informations sur vos habitudes de partage, vos interactions avec le contenu et vos préférences afin de personnaliser votre expérience. Cependant, certains craignent que ces données soient utilisées à des fins commerciales ou partagées avec des tiers sans leur consentement. De plus, l’analyse automatisée des images peut soulever des questions sur la confidentialité de vos photos et de votre identité en ligne.

Comment supprimer My AI de Snapchat

Heureusement, Snapchat offre des options pour contrôler l’utilisation de My AI et protéger votre vie privée. Voici quelques étapes simples pour supprimer My AI de votre compte :

Ouvrez l’application Snapchat sur votre téléphone et connectez-vous à votre compte. Accédez aux paramètres en appuyant sur l’icône de votre profil en haut à gauche de l’écran. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option « Confidentialité ». Dans la section « My AI », vous trouverez des paramètres de personnalisation. Désactivez les options qui vous dérangent, comme l’utilisation de vos données pour générer du contenu automatisé. Passez en revue les autres paramètres de confidentialité et ajustez-les selon vos préférences. Quittez les paramètres et profitez de Snapchat sans les fonctionnalités My AI.

La protection de votre vie privée sur les réseaux sociaux est essentielle, et Snapchat comprend l’importance de donner aux utilisateurs le contrôle sur leurs données personnelles. En suivant les étapes simples décrites dans cet article, vous pouvez ainsi supprimer My AI de votre compte Snapchat et préserver votre vie privée.