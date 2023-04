Comment vider le cache de son navigateur ?

Le cache du navigateur est un espace de stockage temporaire utilisé pour stocker des données afin de permettre une navigation plus rapide. Cependant, si ce cache n’est pas régulièrement nettoyé, il peut ralentir votre navigateur et votre expérience de navigation en général. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment vider le cache de votre navigateur sur un PC et un appareil mobile.

Comment vider le cache de votre navigateur sur un PC ?

La méthode pour vider le cache varie selon le navigateur que vous utilisez. Voici les étapes à suivre pour vider le cache des navigateurs les plus populaires :

Google Chrome :

Ouvrez Google Chrome et cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite de la fenêtre. Sélectionnez « Plus d’outils », puis « Effacer les données de navigation ». Cochez la case « Images et fichiers en cache » et cochez toutes les autres cases que vous souhaitez effacer. Cliquez sur « Effacer les données ».

Mozilla Firefox :

Ouvrez Mozilla Firefox et cliquez sur les trois lignes horizontales en haut à droite de la fenêtre. Cliquez sur « Options ». Cliquez sur « Vie privée et sécurité », puis sur « Effacer les données ». Cochez la case « Cache » et cochez toutes les autres cases que vous souhaitez effacer. Cliquez sur « Effacer maintenant ».

Microsoft Edge :

Ouvrez Microsoft Edge et cliquez sur les trois points horizontaux en haut à droite de la fenêtre. Cliquez sur « Paramètres ». Sous « Effacer les données de navigation », cliquez sur « Choisir les éléments à effacer ». Cochez la case « Fichiers et images en cache » et cochez toutes les autres cases que vous souhaitez effacer. Cliquez sur « Effacer maintenant ».

Safari :

Ouvrez Safari et cliquez sur « Safari » dans la barre de menus en haut de l’écran. Cliquez sur « Préférences ». Cliquez sur « Avancé ». Cochez la case « Afficher le menu Développement dans la barre des menus ». Dans la barre des menus, cliquez sur « Développement » et sélectionnez « Vider les caches ».

Comment vider le cache de votre navigateur sur un appareil mobile ?

Les étapes pour vider le cache de votre navigateur sur un appareil mobile varient également selon le navigateur que vous utilisez. Voici les étapes à suivre pour vider le cache des navigateurs les plus populaires sur iOS et Android :

Google Chrome :

Ouvrez Google Chrome et cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite de l’écran. Sélectionnez « Historique ». Cliquez sur « Effacer les données de navigation ». Cochez la case « Images et fichiers en cache » et cochez toutes les autres cases que vous souhaitez effacer. Cliquez sur « Effacer les données ».

Safari sur iOS :