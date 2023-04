Augmenter sa communauté sur Instagram : les pratiques

Comptant près d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois, Instagram est l’un des réseaux sociaux privilégiés par les créateurs de contenus. Les entreprises y créent généralement un compte dans le but de se faire connaître, d’attirer des abonnés et de développer leur communauté. L’atteinte de cet objectif nécessite cependant une interaction permanente avec les internautes, l’utilisation d’outils de communication adaptés et la mise en place d’une bonne stratégie. Vous avez envie de développer votre présence sur Instagram et d’avoir une communauté engagée ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter à cet effet ?

Pourquoi le développement d’une communauté sur Instagram est-il important ?

Développer une communauté sur Instagram vous aide avant tout à accroître votre visibilité en ligne et à attirer de nouveaux followers (abonnés). En effet, la plateforme met à votre disposition plusieurs fonctionnalités vous permettant de partager des contenus visuels, de promouvoir votre marque et de susciter l’intérêt des internautes. Vous entretenez de ce fait une relation de proximité avec le public, ce qui favorise la hausse de votre audience tout en renforçant votre crédibilité.

Plus votre communauté est engagée, plus vos contenus sont vus, aimés, commentés, partagés et recommandés. De nouvelles opportunités d’affaires se créent ainsi pour votre entreprise, ce qui vous permet d’établir des partenariats rémunérés et de booster vos ventes.

Par ailleurs, le développement d’une communauté sur Instagram vous aide à mieux comprendre les besoins de votre public cible et à adapter vos produits en conséquence. Ce sont notamment les commentaires, les mentions et messages privés de vos abonnés qui vous fournissent des informations précises sur leurs opinions et leurs préférences.

L’achat de followers Instagram : une solution efficace pour développer sa communauté

En tant que jeune entreprise ou nouvel utilisateur sur Instagram, vous pouvez acheter des followers pour améliorer votre visibilité et bâtir rapidement votre réputation sur ce réseau social. Plutôt que de consacrer des mois, voire des années, à développer une audience organique, cette solution augmente considérablement les interactions sur votre compte. Vous aurez plus de likes, de commentaires et de partages. Elle vous permet ainsi de vous concentrer sur d’autres aspects de votre activité tels que la gestion des ventes ou la mise en place d’une stratégie digitale.

De plus, un grand nombre de followers améliore les algorithmes de la plateforme, optimise la portée de vos contenus et vous aide à convertir les internautes en acheteurs. Vous donnez également l’impression d’une entreprise prospère et parfaitement établie, ce qui renforce votre crédibilité et votre notoriété.

Il est possible d’acheter des abonnés réels sur Instagram en choisissant une plateforme fiable qui tient compte de vos objectifs de marketing digital. Pour vous permettre de développer votre présence sur ce réseau social, le vendeur doit cibler les bons utilisateurs et se servir des hashtags liés à votre activité. Il ne doit utiliser aucun logiciel ou script destiné à attirer illicitement des utilisateurs.

L’interaction, une clé pour une communauté plus engagée

Une bonne interaction avec vos followers et les autres utilisateurs d’Instagram vous fait profiter d’une communauté active et engagée. Pour réussir cette opération, il est nécessaire de publier des contenus intéressants, d’utiliser des hashtags pertinents et de répondre aux commentaires du public.

Publiez régulièrement des contenus adéquats

La publication de contenus adaptés à votre niche ou à votre cible est un excellent moyen d’animer votre compte et de fidéliser vos followers. Que ce soit pour transmettre une information, susciter de l’émotion ou lancer une promotion, vos photos ou vidéos doivent être originales et pertinentes. Elles doivent non seulement refléter vos offres et vos valeurs, mais également inviter les internautes à passer à l’action (commentaire, partage, mention « J’aime », etc.).

Nous vous conseillons donc d’accompagner vos contenus multimédias d’un texte inspirant ou d’une question ouverte sur laquelle vos abonnés pourront réagir. Respectez également un chronogramme de publication afin que vos followers s’habituent à la fréquence de vos posts.

Vous pouvez aussi faire des stories (statuts éphémères) pour informer les internautes de vos activités, de votre quotidien, de vos coups de cœur, etc. Ce type de contenu doit être ancré à la une de votre compte afin d’attirer l’attention des utilisateurs qui visitent votre profil Instagram. Ne manquez pas d’actualiser régulièrement votre photo principale, votre bio et votre feed afin de garantir la cohérence de votre page.

Par ailleurs, la publication d’un sondage sur une offre ou un sujet pertinent permet de stimuler la participation de votre communauté. Les utilisateurs ont ainsi l’occasion de donner leur avis et de poser des questions, ce qui peut aboutir à un abonnement, à une conversion en client ou à l’achat de votre produit.

Répondez aux commentaires et aux messages privés des utilisateurs

Instagram est un réseau social qui favorise la communication spontanée entre les utilisateurs. Répondez donc aux commentaires émis en dessous de vos publications afin de montrer aux internautes que vous tenez compte de leurs avis et que vous appréciez leur engagement. Accusez également réception des messages privés en vue d’établir une relation plus personnelle avec vos followers.

En plus de ces actions, vous pouvez prendre l’initiative de remercier les nouveaux abonnés par chat instantané. Ne manquez pas d’interagir avec les profils Instagram similaires au vôtre, en aimant, en commentant et en partageant leurs contenus. Ces utilisateurs apprécieront votre geste et seront incités à s’abonner en retour à votre page.

Utilisez des hashtags pertinents dans vos publications

Composés d’un mot-clé précédé du symbole dièse (#), les hashtags aident les utilisateurs d’Instagram à trouver des contenus se rapportant à une même thématique. La plateforme dispose à cet effet d’un moteur de recherche intégré qui permet de lister les comptes et les publications ayant mentionné une expression spécifique.

Pour augmenter votre visibilité et développer votre communauté sur ce réseau social, vous devez cibler les termes pertinents pour votre niche et les répertorier par catégorie. Utilisez ensuite les mots-clés appropriés pour personnaliser vos contenus.

Si vous intervenez par exemple dans le domaine de la santé, vous pouvez ajouter à vos posts des hashtags tels que :

#sante,

#bienetre,

#sport,

#nutrition,

#health.

Il est d’ailleurs conseillé d’ajouter une dizaine de termes liés à votre contenu afin d’en optimiser la portée et d’obtenir de nombreux abonnements sur votre compte. Si vous n’avez aucune idée des mots-clés à associer à vos publications, n’hésitez pas à utiliser un outil de gestion de hashtags en ligne.

Ce dernier génère automatiquement des termes ou expressions en lien avec votre ligne éditoriale. Vous pouvez toutefois demander conseil à un professionnel du marketing digital ou des réseaux sociaux afin de connaître le champ sémantique à privilégier pour vos publications sur Instagram.

Les collaborations sur Instagram, comment ça se passe ?

Sur Instagram, il est possible de faire des collaborations en vue d’élargir son audience. Ce type de partenariat peut s’effectuer avec des influenceurs, des comptes partageant vos valeurs ou des abonnés convertis en ambassadeurs.

Collaborez avec des influenceurs

Comptant des milliers d’abonnés, les influenceurs disposent des stratégies nécessaires pour susciter l’intérêt autour d’un produit ou d’un service. En collaborant avec un utilisateur de ce type, vous êtes certain d’impacter sa communauté, d’obtenir des abonnés supplémentaires et de profiter d’un taux de conversion important.

Les partenariats avec les influenceurs sont généralement basés sur certains leviers tels que les promotions et les jeux-concours (quizz, boîte à question, etc.). Ces divertissements en ligne visent à récompenser les internautes avec l’un de vos meilleurs produits ou services. À cet effet, ils doivent remplir les conditions suivantes :

aimer ou liker la publication se rapportant à votre offre,

s’abonner à votre compte,

laisser un commentaire,

inviter un ou plusieurs internautes à suivre votre profil.

En dehors des jeux-concours, les influenceurs partenaires de votre compte peuvent partager vos contenus sur leurs stories et y mentionner votre marque sous forme de hashtags. La collaboration peut également prendre la forme d’une vidéo promotionnelle ou d’une interview en direct. Il vous revient donc d’échanger avec votre interlocuteur afin de choisir le type de partenariat qui vous convient.

Notez par ailleurs que les influenceurs exigent une rémunération pour promouvoir votre entreprise et augmenter votre communauté sur Instagram. Nous vous conseillons donc de prévoir un budget pour l’opération, en prenant le soin de comparer en amont les tarifs imposés par chaque personne.

Optez pour un échange de visibilité avec d’autres comptes

Grâce au moteur de recherche intuitif d’Instagram, vous trouverez de nombreuses enseignes du même secteur d’activité que vous. N’hésitez pas à les joindre en message privé afin de leur proposer un échange de visibilité sur vos pages respectives. En fonction de l’accord conclu, vos actualités seront partagées sur le compte partenaire. En retour, vous devez identifier son profil dans vos publications.

S’inscrivant dans une démarche de solidarité entrepreneuriale, cette collaboration vous fait bénéficier mutuellement de l’interaction d’une nouvelle communauté. Assurez-vous toutefois de rester cohérent avec vos lignes éditoriales respectives.

Faites de vos abonnés des ambassadeurs de votre marque

Vos clients fidèles et vos abonnés actifs sont de potentiels influenceurs qui peuvent promouvoir votre marque auprès d’un nouveau public en ligne. Vous pouvez ainsi faire d’eux des ambassadeurs en les encourageant à partager vos photos, vos vidéos et vos textes.

Demandez-leur également de vous identifier ou de repartager vos stories en échange d’une récompense (remise, chèque-cadeau, bon d’achat, etc.). Cependant, les collaborations sur Instagram doivent être clairement indiquées dans les publications, conformément aux directives de la plateforme en matière de publicité.