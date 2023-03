Un astéroïde a 1 chance sur 560 d’entrer en collision avec la Terre le jour de la Saint-Valentin 2046

En 2046, le jour de la Saint-Valentin, un astéroïde a 1 chance sur 560 d’entrer en collision avec la Terre.

Quiconque aime planifier sa routine longtemps à l’avance voudra peut-être reconsidérer son emploi du temps pour la Saint-Valentin 2046. C’est la date à laquelle un astéroïde nouvellement détecté a 1 chance sur 560 de toucher la Terre, ce qui pourrait casse l’ambiance lors de cette soirée romantique.

Le système Sentry du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a calculé les chances que l’astéroïde de la taille d’une piscine olympique frappe la Terre le 14 février 2046, à 1 sur 560. L’Agence spatiale européenne, sur la base de ses projections de données, estime que les chances sont plus positives (pour nous) 1 chance sur 625.

Cependant, l’astéroïde, nommé 2023 DW, est le seul objet sur la liste des risques de la NASA qui se classe 1 sur 10 sur l’échelle de risque d’impact de Turin; tous les autres objets sur la liste se classent à 0, ce qui indique qu’il n’y a aucun risque de collision avec la Terre. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa indique qu’un score de 1 signifie qu’une collision est extrêmement improbable et n’a aucune raison de préoccuper le public.

« Cet objet n’est pas particulièrement préoccupant », a déclaré Davide Farnocchia, ingénieur en navigation au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie.

La nouvelle est venue avec la mise en garde que les chances que 2023 DW frappe notre planète pourraient changer radicalement au cours des prochaines semaines à mesure que davantage de données sont collectées et que des analyses sont effectuées. Il est courant que les astéroïdes nouvellement découverts apparaissent plus menaçants lorsqu’ils sont observés pour la première fois.

La bonne nouvelle est que même si l’objet touche la terre, il ne menacera pas l’existence de l’humanité ; l’astéroïde qui est entré en collision avec notre planète et qui a anéanti la plupart des espèces il y a 66 millions d’années mesurait 12 kilomètres de large.

L’astéroïde pourrait encore causer des dégâts importants s’il s’écrasait dans une ville ou une autre zone fortement peuplée. Le météore de Tcheliabinsk qui a explosé au-dessus de la Russie en 2013 avait moins de la moitié de la taille de 2023 DW, mais a causé près de 1 500 blessés et endommagé plus de 7 200 bâtiments. Heureusement, la NASA pense que le DW 2023 le plus proche atteindra la Terre est d’environ 1,8 million de km.