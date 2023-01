Les scientifiques de Stanford ont créé un pansement intelligent qui guérit les plaies plus rapidement.

Attendre qu’une plaie guérisse peut non seulement prendre un certain temps, mais cela peut également vous laisser un tissu cicatriciel durable comme rappel de la plaie. Bien que nous ayons vu dans le passé des technologies visant à minimiser les cicatrices, les chercheurs recherchent toujours des moyens d’accélérer la guérison dans son ensemble. Désormais, cette réponse est peut-être plus proche que jamais, car les scientifiques de Stanford ont créé un pansement intelligent.

Le bandage intelligent combine des biocapteurs et une stimulation électrique sans fil pour aider les patients souffrant de blessures lentes à guérir plus rapidement. La technologie, qui a été mise en évidence en novembre de l’année dernière, a été créée pour lutter contre les plaies à cicatrisation lente qui semblent durer éternellement. Avec l’augmentation du coût du traitement de certaines de ces plaies, quelque chose devait changer.

Avec un nouveau pansement intelligent, les patients pourraient enfin avoir un peu d’espoir qui ne les empêchera pas de payer leurs factures chaque mois. En plus de l’efficacité possible du pansement, nous avons également vu un nouveau gel de thérapie génique qui peut également guérir les plaies anciennes et lentes à guérir. Cela signifie que de nombreuses percées sont en cours en ce moment.

Cet outil est composé de circuits sans fil qui utilisent des capteurs de température et d’impédance pour surveiller la cicatrisation de la plaie. Supposons que la plaie s’enregistre comme moins cicatrisée ou infectée. Dans ce cas, les capteurs informent le système d’appliquer une stimulation électrique sur toute la longueur de la plaie pour accélérer la vitesse de fermeture des tissus tout en réduisant l’infection.

Le bandage intelligent lui-même est un peu une merveille d’ingénierie, car il est capable de capter toutes ces données sans avoir besoin d’être connecté à des fils. Et, parce que le pansement est conçu pour adhérer à la surface de la plaie, il est recouvert d’un hydrogel qui contient un polymère pour aider à garder les bactéries et autres choses hors de la plaie.

L’idée est non seulement de sceller la plaie avec le pansement, mais aussi de la protéger pendant qu’elle guérit pendant l’utilisation du pansement. Grâce à cette percée, il est possible que nous puissions voir des bandages similaires disponibles pour les patients souffrant de plaies de longue date dans le futur. Et, contrairement au gel mentionné précédemment, les plaies fermées avec ce pansement intelligent ne se rouvriront pas après que vous arrêtez de l’utiliser.