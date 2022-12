Qu’est-ce que ChatGPT et pourquoi est-ce important ? Voici ce que vous devez savoir

Les capacités conversationnelles avancées de ChatGPT font le buzz. Voici tout ce que vous devez savoir à propos du chatbot promu par OpenAI.

ChatGPT : c’est quoi ?

ChatGPT est un outil de traitement du langage naturel piloté par la technologie de l’IA qui vous permet d’avoir des conversations de type humain et bien plus encore avec un chatbot. Le modèle de langage peut répondre aux questions, vous aider dans des tâches telles que la rédaction d’e-mails, d’essais et de code. L’utilisation est actuellement ouverte au public gratuitement, car ChatGPT est dans sa phase de recherche et de collecte de commentaires.

Qui a créé ChatGPT ?

ChatGPT a été créé par OpenAI, une société d’IA et de recherche. L’entreprise a lancé ChatGPT le 30 novembre 2022. Si le nom de l’entreprise semble familier, c’est parce qu’OpenAI est également responsable de la création de DALLE•2, un générateur d’art via IA populaire, et de Whisper, un système de reconnaissance automatique de la parole.

Quelle est l’importance de ChatGPT ?

Il a certainement fait grand bruit. « ChatGPT fait peur. Nous ne sommes pas loin d’une IA dangereusement puissante », a déclaré Elon Musk, qui était l’un des fondateurs d’OpenAI avant de quitter le poste. Sam Altman, le chef d’OpenAI, a déclaré sur Twitter que, depuis son lancement mercredi dernier, ChatGPT compte plus d’un million d’utilisateurs. Altman a déclaré à Musk que le coût moyen de chaque réponse était de quelques centimes, mais a admis qu’il devra éventuellement le monétiser en raison de ses coûts de calcul élevés.

Comment accéder à ChatGPT ?

Vous pouvez accéder à ChatGPT simplement en visitant chat.openai.com et en créant un compte OpenAI. Une fois connecté, vous pouvez commencer à discuter avec le bot. Une bonne façon de démarrer votre conversation est de poser une question. Parce que le bot est encore au stade de la recherche, son utilisation est gratuite et vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez.

Comment les gens l’utilisent-ils ?

Le modèle a de nombreuses fonctions en plus de répondre à des questions simples, telles que la rédaction d’essais, la description de l’art en détail, la création d’invites d’art IA, la tenue de conversations philosophiques et peut même coder pour vous. Mon préféré est de demander au chatbot de l’aide pour trouver des idées de cadeaux de vacances créatives pour des membres spécifiques de la famille. Les possibilités sont infinies.

Why Google is in troublehttps://t.co/XVdTjlj78d — Ben Tossell (@bentossell) December 1, 2022

Comment fonctionne le bot ?

OpenAI a formé le modèle de langage en utilisant l’apprentissage par renforcement à partir de la rétroaction humaine (RLHF). Les formateurs d’IA humaine ont fourni au modèle des conversations dans lesquelles ils ont joué les deux rôles, l’utilisateur et les assistants d’IA.

Quelle est la différence entre le bot et un moteur de recherche ?

ChatGPT est un modèle de langage créé dans le but de tenir une conversation avec l’utilisateur final. Un moteur de recherche indexe les pages Web sur Internet pour aider l’utilisateur à trouver les informations qu’il a demandées. Le bot n’a pas la capacité de rechercher des informations sur Internet et utilise plutôt les informations qu’il a apprises à partir des données de formation pour générer une réponse, ce qui laisse place à l’erreur.

Quelles sont ses limites ?

Malgré son apparence très impressionnante, le bot a encore des limites. Ces limitations incluent l’incapacité de répondre à des questions qui sont formulées d’une manière spécifique, nécessitant une reformulation pour comprendre la question d’entrée. Une plus grande limitation est un manque de qualité dans les réponses qu’il fournit – qui peuvent parfois sembler plausibles mais n’ont aucun sens pratique ou peuvent être excessivement verbeux. Enfin, au lieu de demander des éclaircissements sur des questions ambiguës, le modèle se contente de deviner ce que signifie votre question, ce qui peut conduire à des réponses involontaires aux questions. Cela a déjà conduit le site de questions-réponses des développeurs StackOverflow à interdire au moins temporairement les réponses aux questions générées par ChatGPT.

« Le principal problème est que même si les réponses produites par ChatGPT ont un taux élevé d’erreurs, elles semblent généralement être bonnes et les réponses sont très faciles à produire », déclarent les modérateurs de Stack Overflow dans un article. Les critiques soutiennent que ces outils sont tout simplement très bons pour mettre les mots dans un ordre qui a du sens d’un point de vue statistique, mais ils ne peuvent pas comprendre le sens ou savoir si les déclarations qu’ils font sont correctes.

Pourquoi certaines personnes s’inquiètent-elles pour ChatGPT ?

Les gens expriment des inquiétudes quant au fait que les chatbots IA remplacent ou atrophient l’intelligence humaine. Par exemple, le chatbot peut écrire un article sur n’importe quel sujet efficacement en quelques secondes, éliminant potentiellement le besoin d’un écrivain humain. Le chatbot peut également écrire un essai complet en quelques secondes, ce qui permet aux étudiants de tricher plus facilement ou d’éviter d’apprendre à écrire correctement.

Une autre préoccupation avec le chatbot AI est la propagation possible de la désinformation. Étant donné que le bot n’est pas connecté à Internet, il peut faire des erreurs dans les informations qu’il partage. Le bot lui-même dit : « Mes réponses ne sont pas destinées à être considérées comme des faits, et j’encourage toujours les gens à vérifier toute information qu’ils reçoivent de moi ou de toute autre source. » OpenAI lui-même note également que ChatGPT écrit parfois « des réponses plausibles mais incorrectes ou absurdes ».