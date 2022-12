Maman j’ai raté l’avion : le classique de Noël le plus piraté en 2022

Selon le site TorrentFreak, le film « Maman j’ai raté l’avion » est le classique de Noël le plus piraté en 2022.

Alors que des millions de personnes s’installaient pour le long week-end de vacances, beaucoup ont enfilé des chapeaux de pirate à la recherche de quelque chose à regarder gratuitement en famille. Les films de Noël sont toujours un succès à cette période de l’année, et 2022 n’a pas déçu à cet égard.

TorrentFreak, qui a collecté des données de BitTorrent au cours du week-end dernier, a compilé une liste des films de Noël classiques les plus piratés et un gagnant clair a émergé. Maman j’ai raté l’avion, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci et Daniel Stern, arrive en tête de liste suivi de sa suite, Maman j’ai encore raté l’avion, à la deuxième place.

Le Grinch, Elfe et Comment le Grinch a volé Noël complètent le top cinq, dans cet ordre.

Maman j’ai raté l’avion est sorti en salles en novembre 1990. Culkin a joué le personnage de Kevin McCallister, un jeune garçon qui défend sa maison contre les cambrioleurs après avoir été accidentellement abandonné lorsque sa famille part en vacances à Paris pour Noël. Le film a cartonné au box-office, récoltant 476,7 millions de dollars tout en lançant simultanément la carrière d’acteur de Culkin. C’était la comédie live action la plus rentable jusqu’à ce qu’elle soit dépassée par Very Bad Trip 2 en 2011.

Maman j’ai raté l’avion est depuis devenu une tradition de vacances pour des millions de personnes, comme en témoigne sa popularité selon TorrentFreak. Il continue de résonner auprès des téléspectateurs et est resté d’actualité pendant plus de 30 ans grâce en partie à des placement de jouets modernes comme les Lego au sein du film.

Plusieurs suites ont suivi, mais aucune ne mettait en vedette Culkin et une seule est sortie en salles. La plupart considèrent que tout ce qui n’est pas dans les deux premiers films est un flop, essayant simplement de capitaliser sur le nom de la franchise.