Le service de livraison par drone d’Amazon déployé en Californie et au Texas

Les premières livraisons par drone d’Amazon Prime Air ont eu lieu il y a quelques jours au Texas et en Californie.

Amazon a enfin commencé les livraisons par drones après près d’une décennie de développement. Pendant les vacances de fin d’année, Amazon Prime Air a expédié un petit nombre de colis à des clients de Lockeford, en Californie, et de College Station, au Texas. Le géant de la vente en ligne espère déployer bientôt des livraisons aériennes dans davantage de régions, mais n’a pas de calendrier concret à révéler.

Lockeford est une petite communauté rurale d’environ 3 500 habitants en Californie, juste au sud-est de la capitale de l’État, Sacramento. Sa population clairsemée est un terrain d’essai idéal pour le programme pilote d’Amazon, que la société a promis de lancer avant la fin de l’année.

Les sentiers de College Station ont été un peu surprenants car l’annonce de juin n’avait pas mentionné qu’il effectuerait des livraisons de drones à l’extérieur de Lockeford. Cependant, la Federal Aviation Administration (FAA) n’a terminé son évaluation de l’impact environnemental qu’au début du mois.

College Station est une ville de taille moyenne d’environ 120 000 habitants. C’est donc un peu plus grand que Lockeford, mais il est logique qu’Amazon veuille tester les drones autonomes dans un cadre plus urbain et densément peuplé.

« Notre objectif est d’introduire nos drones dans le ciel en toute sécurité. Nous commençons dans ces communautés et étendrons progressivement les livraisons à davantage de clients au fil du temps », a déclaré un porte-parole.

Tous les membres Amazon Prime qui vivent dans les deux zones de test sont éligibles pour les livraisons par drones tant qu’ils vivent à moins de 6,5km du Prime Air Drone Delivery Center (PADDC) à Lockeford ou à 6km de College Station. Chaque hub comprend quatre secteurs, avec un seul drone autorisé à voler dans un quadrant donné à la fois.

Les livraisons n’auront lieu que pendant les heures de clarté cinq jours par semaine. Amazon a déclaré qu’il pourrait effectuer un maximum de 50 expéditions par secteur et par jour. Cette fréquence équivaut à environ 4 000 livraisons de drones par mois dans une zone donnée. Les clients utilisant le service peuvent s’attendre à recevoir des colis déposés dans leur arrière-cour dans l’heure suivant la commande.

La FAA a accordé à Amazon une certification de transporteur aérien Part 135 en 2020. Cette autorisation permet aux opérateurs de faire voler des drones au-delà de leur champ de vision. Bien que les drones Amazon Prime Air soient autonomes, les pilotes les surveillent toujours pour assurer la sécurité.