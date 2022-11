Firefox évite le cloud pour son service de traduction respectueux de la vie privée

Contrairement à beaucoup de traducteurs, Firefox Translation, le traducteur hors-ligne et gratuit du navigateur, n’utilise pas le cloud.

La plupart des services de traduction s’appuient sur des serveurs distants et des frameworks d’intelligence artificielle hébergés dans le cloud pour opérer leur magie, tout en transformant une langue en une autre. Firefox Translations va dans le sens inverse, offrant quelque chose de « sans nuage » aux internautes soucieux de la confidentialité.

Même si Firefox n’est plus aussi populaire qu’avant, vous pouvez toujours compter sur le fait que Mozilla fera quelque chose de différent par rapport à l’omniprésent Google Chrome.

Exemple concret : la fondation open source travaille actuellement sur un nouvel outil de traduction, une extension Firefox conçue pour respecter la vie privée des utilisateurs et bien nommée Firefox Translations.

Contrairement à Google Translate, Bing Microsoft Translator, DeepL Translate et d’autres services en ligne de ce type, les algorithmes de Firefox Translations fonctionnent complètement hors ligne. En d’autres termes, les traductions sont effectuées localement côté client, explique Mozilla, en utilisant le processeur du système (la prise en charge de l’extension SSE4.1 est nécessaire pour que l’addon fonctionne correctement) pour s’assurer que « le texte en cours de traduction ne quitte pas votre machine ». »

Firefox Translations prend actuellement en charge les 10 langues suivantes en mode « production » : espagnol, estonien, anglais, allemand, tchèque, bulgare, portugais, italien, français, polonais.

Le développement est toujours en cours pour étendre le support au russe, au persan (farsi), à l’islandais, au norvégien nynorsk, au norvégien bokmål, à l’ukrainien et au néerlandais.

Mozilla travaille avec le Bergamot Project Consortium, dont le travail est axé sur la « traduction automatique effectuée localement dans votre navigateur », et plusieurs universités européennes pour développer et améliorer encore Firefox Translations. Le projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, qui devrait accorder suffisamment d’argent pour éventuellement obtenir une alternative hors ligne décente à Google Translate.

Mozilla a récemment publié une nouvelle version de Firefox Translations (1.2), apportant une certaine flexibilité à l’outil avec une prise en charge gratuite de la traduction de texte. Les versions précédentes de Firefox Translations ne pouvaient traduire que des pages Web complètes à la fois, tout en choisissant la langue du système comme seule cible pour la traduction ; la version 1.2 permettra aux utilisateurs de coller n’importe quel texte personnalisé dans une nouvelle interface utilisateur de traduction dédiée, en sélectionnant également une langue cible différente. Une option pour sélectionner du texte sur une page Web pour une traduction directe est toujours manquante.

Firefox Translations se développe et s’améliore à un rythme soutenu, tandis que le financement de l’UE devrait couvrir les efforts de développement de Mozilla et éviter le sombre avenir de Firefox OS et d’autres offres récentes de l’organisation.