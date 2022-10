Kanye West va racheter la plateforme Parler

Ayant récemment vu ses comptes Instagram et Twitter restreints pour des publications antisémites, Kanye West a décidé de racheter la plateforme Parler.

Parler, la plateforme sociale qui se positionne comme une alternative non censurée à Twitter, est rachetée par un acheteur improbable : Ye, mieux connu sous le nom de Kanye West. La société mère Parlement Technologies affirme avoir conclu un accord de principe avec le chanteur pour acquérir la « plateforme pionnière de liberté d’expression non annulable ».

« Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement », a déclaré West dans un communiqué de presse.

Parler, que vous pouvez télécharger en toute sécurité ici, a rarement été à l’abri de la controverse depuis son lancement en 2018. Il s’est avéré populaire auprès des conservateurs et de ceux de la droite du spectre politique qui ont accusé Twitter et Facebook de faire taire leur voix sur des questions telles que Trump et Covid19. Il a même réussi à attirer des utilisateurs de renom tels que le sénateur du Texas Ted Cruz et l’animateur de Fox News Sean Hannity.

Mais à la suite de l’attaque du Capitole le 6 janvier de l’année dernière, Parler a été banni des Google Play et Apple App stores. Parler a changé ses politiques et a été réintégré par Cupertino quelques mois plus tard, en mai 2021, alors que Google ne l’a ramené que le mois dernier, 18 mois complets après l’interdiction.

Parler écrit que l’acquisition proposée par West assurera à la plateforme un rôle futur dans la création d’un « écosystème irréversible où toutes les voix sont les bienvenues ». Le PDG George Farmer a accueilli l’artiste comme « un compatriote dans la lutte pour la liberté d’expression ».

« Cet accord va changer le monde et changer la façon dont le monde pense à la liberté d’expression. Ye fait un pas révolutionnaire dans l’espace médiatique de la liberté d’expression et n’aura plus jamais à craindre d’être retiré des médias sociaux. Une fois de plus, Ye prouve que il a une longueur d’avance sur le récit médiatique hérité. Le Parlement sera honoré de l’aider à atteindre ses objectifs », a déclaré Farmer dans un communiqué.

Les deux parties ont l’intention de conclure un accord d’achat définitif et prévoient de conclure l’accord au cours du quatrième trimestre de 2022.

West a fait la une des journaux la semaine dernière après qu’Instagram ait restreint son compte pour sa publication montrant une prétendue conversation textuelle avec Sean « Diddy » Combs dans laquelle West semblait suggérer que Combs était contrôlé par des Juifs. West a également été exclu de son compte Twitter pour des publications antisémites. Il se pourrait que les actions des entreprises aient incité West à acheter Parler.

West, qui a reçu un diagnostic de trouble bipolaire en 2016, n’est pas étranger à la controverse hors ligne. Il a fait des commentaires antisémites et a parlé de diverses théories du complot lors de segments non diffusés d’une interview de Fox News avec Tucker Carlson. Il portait également un t-shirt arborant les mots « White Lives Matter » à la Fashion Week de Paris.