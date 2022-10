House of the Dragon : Tout savoir sur la série événement de HBO

House of the Dragon par HBO constitue la toute première série dérivée de Game of Thrones. Depuis sa diffusion en streaming le 21 août 2022, le succès a tout de suite été au rendez-vous. Si vous faites partie de ceux qui suivent chaque épisode ou de ceux qui prévoient de le faire, voici quelques informations importantes à connaître sur la série événement du moment.

Le casting principal

La série raconte l’histoire des Targaryen dont ExpressVPN a dressé l’arbre généalogique jusqu’à l’époque de Game of Thrones. On y retrouve également un aide-mémoire des personnages principaux avec un casting est composé de :

Paddy Considine qui joue le rôle du roi Viserys Targaryen ;

Emma D’Arcy qui incarne la fille du roi Rhaenyra Targaryen ;

Matt Smith qui interprète le frère cadet du roi Daemon Targaryen ;

Olivia Cooke dans le rôle d’Alicent Hightower, l’épouse du roi.

Outre les Targaryen, citons également Ryan Corr, David Horovitch et Jefferson Hall qui interprètent respectivement les personnages de Harwin Fort, du grand mestre Mellos et des jumeaux Jason et Tyland Lannister.

Par ailleurs, on retrouve aussi Matthew Needham, Graham McTavish, Gavin Spokes et Bill Paterson qui incarnent Larys Fort, Harrold Ouestrelin, Lyonel Fort et Lyman des Essaims. Il faut préciser que certains noms de famille peuvent être modifiés en VO.

Feu et Sang

House of the Dragon est une série adaptée du livre Feu et Sang écrit par George R.R. Martin . Ce dernier est également l’auteur du Trône de Fer, qui a donné naissance à Game of Thrones. Le livre n’est pas un roman, mais plutôt une chronique historique de ce qui s’est passé au cours du règne des Targaryen et de leurs dragons à Westeros.

Les événements décrits dans l’ouvrage se déroulent près de 300 ans avant l’époque de Game of Thrones. Ainsi, on peut retrouver les mêmes lieux et quelques références, mais les personnages diffèrent. House of the Dragon se focalise sur un événement en particulier. Il s’agit d’une guerre civile appelée la « Danse des Dragons ». D’après la chronologie, celle-ci se déroule en l’an 129 à la suite de la Conquête.

Une suite très attendue

🚨I #HouseoftheDragon a été renouvelé pour une saison 2. pic.twitter.com/gwnj2eFZOO — House of the Dragon FR (@HOTDfr) August 26, 2022

HBO a annoncé le renouvellement de House of the Dragon . En effet, la saison 2 de la série a été officialisée le 26 août 2022, juste après le lancement du premier épisode. Il faut dire que la première saison a connu des records d’audience dès la première diffusion, ce qui a probablement encouragé cette décision de faire une suite. En plus, lorsque la saison 1 se termine, les intrigues ne font que commencer.

De Game of Thrones à son préquel House of the Dragon, le succès a toujours été au rendez-vous et George R.R. Martin y est pour beaucoup. En plus d’être l’auteur des ouvrages adaptés en séries, l’écrivain américain s’implique également dans la réalisation du projet. En effet, HBO a affirmé que la création de la série se fait sous sa supervision.