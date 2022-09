Nike a développé un robot pour nettoyer et réparer les sneakers usées

Nike a dévoilé un nouveau robot capable de nettoyer et réparer certaines sneakers usées.

Nike teste un robot dans son magasin phare de Londres, conçu pour nettoyer et réparer les vieilles sneakers. Il s’appelle B.I.L.L., qui est l’abréviation de Bot Initiated Longevity Lab. Le système utilise une robotique avancée, des produits de nettoyage à base d’eau et des patchs en polyester recyclé pour remettre à neuf les sneakers usées.

Après avoir chargé une chaussure dans la machine, celle-ci crée un modèle 3D pour identifier les zones de la tige, des flancs et de la semelle extérieure qui doivent être nettoyées. Les clients peuvent également sélectionner des patchs pour couvrir les zones usées sur la tige.

Une fois terminé, un employé du magasin Nike ajoutera de nouvelles doublures et des lacets fabriqués à partir de matériaux recyclés pour terminer la remise à neuf. Selon Nike, le robot prend environ 45 minutes pour traiter une paire d’Air Force 1.

À l’heure actuelle, le robot ne peut fonctionner que sur les Air Force 1, Air Jordan 1, Space Hippie 01 et Nike Dunks.

Noah Murphy-Reinhertz, responsable de la durabilité chez Nike NXT, a déclaré que le maintien des anciens produits est profondément personnel et que les gens feront tout leur possible pour prendre soin de leurs chaussures préférées. « Réparer un produit est un moyen d’étendre notre mémoire avec un produit », a ajouté Murphy-Reinhertz.

FACTURE. sera disponible à Nike Town London jusqu’au mois de septembre et son utilisation est gratuite. Nike a déclaré qu’il complète les services existants tels que Nike Refurbished et Nike Recycling and Donation, et espère que le pilote fournira des informations précieuses pour aider à guider l’avenir des services durables dans l’entreprise.

La dernière innovation de Nike, du moins à ce stade, n’est guère plus qu’un gadget flashy conçu pour attirer les clients dans son magasin.