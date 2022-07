Huawei : les États-Unis enquêtent sur la société chinoise au sujet d’équipements situés à proximité de bases militaires

Les États-Unis enquêtent sur Huawei, craignant que des équipements situés à proximité de bases militaires puissent envoyer des données sensibles à la Chine.

Le département américain du Commerce enquête activement sur la société de technologie chinoise Huawei, craignant que les équipements installés sur les tours de téléphonie cellulaire américaines à proximité des bases militaires et des silos de missiles ne capturent des informations sensibles et ne les transmettent à la Chine.

Des sources proches du dossier ont déclaré à Reuters que l’enquête avait été lancée peu de temps après l’entrée en fonction du président Joe Biden au début de 2021. Un document de 10 pages consulté par Reuters indique une assignation à comparaître en 2021 pour en savoir plus sur la manière dont Huawei partage des données avec des parties étrangères.

Le commissaire de la FCC, Brendan Carr, affirme que les tours cellulaires près de la base aérienne de Malmstrom dans le Montana utilisaient autrefois la technologie Huawei. Les données des téléphones qui communiquaient à l’aide de ces tours pourraient révéler des informations vitales sur les actions militaires, comme les mouvements de troupes.

« Il y a une réelle inquiétude quant au fait qu’une partie de cette technologie pourrait être utilisée comme système d’alerte précoce s’il y avait, à Dieu ne plaise, une frappe de missile ICBM », a déclaré Carr.

La publication a contacté le département du Commerce, mais on lui a dit qu’elle ne pouvait pas confirmer ou infirmer les enquêtes en cours. Un porte-parole a ajouté que « la protection de la sûreté et de la sécurité des personnes américaines contre la collecte d’informations malveillantes est essentielle pour protéger notre économie et notre sécurité nationale ».

Huawei a également été sollicité pour un commentaire mais n’a pas répondu à la demande. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique de l’ambassade de Chine à Washington, un porte-parole a déclaré que le gouvernement américain abuse du concept de sécurité nationale et de pouvoir de l’État pour tout mettre en œuvre pour réprimer Huawei et d’autres sociétés de télécommunications chinoises sans fournir aucune preuve solide qu’ils constituent une sécurité. menace pour les États-Unis et d’autres pays.

Reuters a déclaré qu’il n’était pas en mesure de déterminer quelles mesures l’agence pourrait prendre si elle considérait Huawei comme une menace pour la sécurité nationale, ni si l’équipement de Huawei était même capable de collecter et de partager ce type d’informations sensibles.

Le gouvernement américain accuse depuis longtemps Huawei d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois. En 2018, le président Trump a signé un projet de loi sur la défense interdisant au gouvernement américain et à ses sous-traitants d’utiliser certaines technologies de Huawei, ZTE et d’autres entreprises chinoises. Un an, Huawei a été ajouté à une liste noire d’exportation maintenue par le gouvernement.