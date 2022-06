Le marché des jeux vidéo numériques est meilleur – pourquoi ?

Parfois, l’achat d’un jeu vidéo revient au même prix qu’un formidable voyage d’une journée à l’étranger. Ce n’est donc pas surprenant que les jeux vidéo semblent luxueux pour certains. Existe-t-il des alternatives ? Oui, et il semble que rien ne puisse battre les options numériques. Si vous demandez à un gamer où il se procure ses jeux, la probabilité qu’il réponde en ligne en nommant des marketplace numériques comme Eneba augmente progressivement chaque jour. Et ce n’est pas seulement parce que nous vivons à l’ère du numérique. Les options numériques ont effectivement de nombreux avantages.

Quels sont les avantages des options numériques ?

Tout d’abord, le prix. L’achat de jeux en version numérique est moins cher que l’achat en magasin pour des raisons évidentes. En premier lieu, impossible de ne pas tenir compte des coûts de production. Les disques nécessitent certains matériaux et une programmation. Mais ils ont également besoin d’un emballage séduisant, ce qui ajoute des coûts supplémentaires. En outre, il arrive fréquemment que les jeux vidéo produits physiquement soient produits ailleurs, à l’étranger, et donc que le transport fasse grimper le prix. Dès lors, il y a toute une chaîne de déchets et de coûts qui font que les jeux vidéo physiques peuvent sembler être un achat de luxe.

Des jeux, rien que des jeux

Maintenant que vous savez ce qu’il ne faut pas faire quand on veut des jeux vidéo moins chers, découvrons-les ensemble en examinant ceux qui valent leur prix. Il existe des milliers de jeux vidéo qui méritent d’être essayés. Toutefois, la gamme est souvent déterminée par l’appareil que vous possédez : il peut s’agir d’un ordinateur portable, d’une Xbox, d’une PlayStation, etc. Certains jeux sont compatibles et d’autres – ne le sont pas, certains sont exclusifs, ils peuvent donc être utilisés exclusivement sur un type d’appareil. Voyons ces différences en examinant les ludothèques de quelques consoles de jeu populaires : PS4, PS5, et Nintendo Switch.

Les meilleurs jeux sur PS4

La PlayStation 4 est largement connue pour sa bibliothèque de jeux. Elle possède l’un des plus grands catalogues. Comme elle est relativement récente, les jeux vidéo sont un mélange de jeux plus anciens et plus récents : cela va de The Last of Us et Final Fantasies à Horizon Forbidden West. Parmi les grands classiques de la PS4 figurent Grand Theft Auto V, God of War, Spider-Man et Bloodborne. La 4e génération de PlayStation présente déjà une belle liste des meilleurs jeux vidéo, cependant, il lui manque peut-être encore des jeux plus exigeants visuellement et cinématographiques et des exclusivités qui ne peuvent être jouées que sur PS5. Quoi qu’il en soit, les jeux PS4 comme Gran Turismo Sport, Yakuza 6 et Ghost of Tsushima ne vous décevront pas.

Les meilleurs choix pour la PS5

La PS5 apporte une toute nouvelle vague de jeux. Et donc, elle propose des exclusivités. Jetez un coup d’œil aux versions améliorées des classiques de la PS4, Spider-Man : Miles Morales, Final Fantasy VII Remake ou profitez des titres les plus récents comme le jeu d’action à succès Elden Ring et le jeu de course intensif Gran Turismo 7. Les graphismes parfaits de la PS5 vous entraînent dans le jeu comme si vous y étiez vraiment. C’est pourquoi les jeux PS5 comme les jeux de tir à la première personne, Call of Duties, Back 4 Blood, Doom Eternal et bien d’autres sont en plein essor. Ne laissez pas passer votre chance de participer à ce grand voyage dans le monde du jeu pour lequel vous n’aurez même pas besoin de la réalité virtuelle pour que cela vous paraisse réel !

Les plus grands succès sur Switch

La Nintendo Switch est un univers totalement différent de la PS ou de la Xbox. Les exclusivités et les jeux que l’on rencontre avec la Switch sont plus joyeux, ludiques, amusants et faciles à maîtriser (pas toujours, cependant !). Parmi les jeux préférés de tous les temps de la Switch figurent les suites de Super Mario, Legend of Zelda et Pokémon. Ainsi, les meilleures ventes sont celles des suites susmentionnées : Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Lego Star Wars : the Skywalker Saga, Pokémon Sword et Shield. Cependant, il y a bien plus de jeux Nintendo Switch que cela. Certains d’entre eux scintillent comme des étoiles : Hadès, Tetris, Bastion et Bayonetta, qui valent vraiment la peine d’être essayés !

Le choix des jeux dépend de la console que vous possédez, c’est certain, mais si vous pensez de manière inverse – les jeux vidéo peuvent également déterminer la console que vous posséderez. Par conséquent, choisissez judicieusement, écologiquement et économiquement, car les deux sont intimement liés.