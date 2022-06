La sonde Mars Express reçoit une mise à jour pour le logiciel développé sous Windows 98

L’Agence spatiale européenne (ESA) a finalement décidé de doter la sonde Mars Express d’une mise à jour logicielle pour la première fois depuis 20 ans.

Il n’y a pas beaucoup de raisons pour lesquelles un système en cours d’utilisation exécuterait encore un système d’exploitation développé sous Windows 98, mais en voici une bonne : il voyage dans l’espace depuis 19 ans. Heureusement, la sonde Mars Express de l’Agence spatiale européenne reçoit une mise à jour logicielle majeure qui lui permettra de voir sous les surfaces de Mars et de sa lune Phobos plus en détail qu’auparavant.

La mission Mars Express a été lancée le 2 juin 2003, il y a 19 ans. Cela signifie que le Mars Express et sa sonde d’eau MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) utilisent un logiciel développé à l’aide de Windows 98.

Le nouveau logiciel, conçu par l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) et Carlo Nenna, ingénieur logiciel embarqué MARSIS chez Enginium, comprend des mises à niveau destinées à améliorer la réception du signal et le traitement des données à bord, ce qui devrait augmenter la quantité et la qualité des données envoyées. de retour sur Terre, selon le message de l’ESA.

How do you update Windows 98 on a spaceship orbiting Mars? @esa is doing it for Mars Express, after 19 years. https://t.co/DRWtuaqo22 pic.twitter.com/xxkDz5GrL1 — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) June 22, 2022

« Le très ancien environnement de développement requis pour configurer une machine Windows 98. Je l’ai fait avec une machine virtuelle dans VirtualBox », a déclaré Nenna à The Register.



« Le simple fait de trouver un moyen de partager des fichiers entre les ordinateurs hôtes et invités était une tâche difficile. L’installation d’éléments courants tels qu’un navigateur Web fonctionnel ou un éditeur de code source était également difficile. Il a fallu près de deux mois seulement pour configurer et valider entièrement l’environnement de développement. . »

On se souvient souvent du Mars Express pour l’atterrisseur Beagle 2 qui a été transporté par la mission et déployé sur la planète rouge le 19 décembre 2003. Il n’y a eu aucune communication de l’atterrisseur à son heure d’atterrissage prévue sur Mars et il a été présumé perdu jusqu’en janvier 2015, lorsque les images de la caméra Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE de la NASA ont montré qu’il avait atterri en toute sécurité. Il s’est avéré que deux de ses quatre panneaux solaires ne se sont pas déployés, bloquant l’antenne de communication de l’engin et décevant partout les théoriciens du complot.

Ce n’est pas le premier exemple de systèmes vieillissants exécutant encore du matériel/logiciel hérité. Les avions Boeing 747 recevaient des mises à jour critiques via une disquette en 2020, et l’armée américaine n’a annoncé qu’elle abandonnait les anciens dispositifs de stockage pour ses systèmes d’armes nucléaires qu’en 2019.