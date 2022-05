Comprendre la passerelle Bitcoin

Les passerelles de crypto-monnaies ont contribué à rapprocher les crypto-monnaies du grand public. Voici ce que vous devez savoir à leur sujet.

e Bitcoin s'est de plus en plus imposé comme une monnaie de transaction fiable et universelle. De nombreux gouvernements, sociétés, entreprises et particuliers utilisent aujourd'hui le Bitcoin comme moyen de paiement pour divers biens et services dans le monde entier. Si les entreprises et les particuliers peuvent traiter les paiements en Bitcoins de manière indépendante via leurs portefeuilles, tous n'ont généralement pas le temps et le savoir-faire nécessaires pour effectuer des transactions en crypto

C’est là qu’intervient une passerelle Bitcoin. Une passerelle de paiement en crypto est un processeur de paiement de monnaies virtuelles. Comme les banques traditionnelles et les processeurs d’argent, une passerelle Bitcoin vous offre plus d’alternatives pour obtenir, dépenser et conserver les crypto-monnaies moyennant des frais. Elle lève principalement les incertitudes ou les réserves que vous pourriez avoir à l’égard du Bitcoin, en facilitant des transactions transparentes à votre convenance.

Comment fonctionne une passerelle de paiement Bitcoin

Les passerelles de paiement assument essentiellement les risques perçus des transactions en crypto-monnaies, en utilisant souvent leurs portefeuilles pour faciliter les paiements entre les commerçants et leurs clients. Les passerelles de paiement Bitcoin établies, telles que la Crypto Investor App fournissent également des services supplémentaires de gestion des actifs virtuels. Néanmoins, voici comment fonctionne une passerelle de paiement Bitcoin typique.

Création d’un compte

Toutes les passerelles de paiement en crypto-monnaies vous demanderont de créer un compte sur leur plateforme pour accéder aux services. Elles fournissent des directives sur la création d’un compte sur leurs sites Web et même sur leurs applications mobiles. Le processus consiste principalement à remplir un formulaire en ligne. Les exigences essentielles comprennent votre nom et votre adresse, ainsi que vos coordonnées professionnelles et bancaires.

Flux de paiement

Le processus commence principalement par le paiement en Bitcoins effectué par votre client lors du passage à la caisse. Le montant est équivalent à la juste valeur marchande du Bitcoin au moment de la transaction. Finalement, le prestataire de services convertit instantanément les fonds dans la devise de votre choix. Comme stipulé dans votre contrat, la passerelle de paiement dépose finalement l’argent sur votre compte bancaire désigné. Le processus est transparent et rapide car vous n’avez pas à vous soucier de la manipulation de crypto-monnaies.

Frais de transaction

Les passerelles de paiement en Bitcoin utilisent leurs portefeuilles de crypto-monnaies pour faciliter les transferts d’argent dans le monde entier. Le fournisseur de services encourt des frais prélevés par les validateurs de transactions du réseau monétaire s’il dispose d’un système de paiement. Le réseau Bitcoin compte des milliers de mineurs qui vérifient et valident les transactions sur la blockchain.

Les mineurs de Bitcoin utilisent du matériel informatique et des logiciels sophistiqués pour valider les transactions. Ainsi, le réseau leur verse un montant déterminé de Bitcoins pour leurs services. Si les passerelles de paiement supportent les coûts, elles les répercutent généralement sur leurs clients sous forme de frais de transaction.

Cependant, ces frais varient souvent d’une plateforme à l’autre, principalement en fonction du volume et de la fréquence des transactions. Néanmoins, le Bitcoin garantit des coûts de transaction relativement plus faibles que les monnaies fiduciaires.

Juridiction

Les passerelles de paiement en crypto-monnaies peuvent opérer depuis n’importe où dans le monde puisque les transactions se font exclusivement en ligne. Cependant, elles sont soumises à diverses réglementations gouvernementales qui peuvent limiter leurs opérations à certains pays, états ou régions. Par conséquent, il est essentiel de vérifier si une passerelle Bitcoin particulière est autorisée à opérer dans votre région avant de créer un compte avec elle.

Choisir une passerelle Bitcoin

Il existe aujourd’hui plusieurs passerelles de paiement en crypto-monnaies que chacun peut utiliser pour traiter les paiements en Bitcoins. Cependant, il existe des attributs spécifiques d’une bonne passerelle Bitcoin que vous devez prendre en compte pour choisir le bon fournisseur de services. Par exemple, vous devez choisir une passerelle de bonne réputation ayant de nombreuses années d’expérience dans le secteur. De plus, un fournisseur de services idéal est autorisé à offrir des services de paiement par Bitcoins dans votre pays, état ou région. Il est également essentiel d’envisager une passerelle cryptographique dont les frais de transaction sont moins élevés.

Le Bitcoin est sans aucun doute la crypto-monnaie la plus populaire, mais il s’agit encore d’un nouveau concept avec diverses complexités imprévues. L’utilisation d’une passerelle de paiement Bitcoin de confiance vous permettra d’éviter la plupart des défis et des risques liés aux transactions en crypto.