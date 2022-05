Apple stoppe la commercialisation de l’iPod après deux décennies

Après deux décennies, l’iPod va donc rejoindre le classic, le nano et le shuffle au cimetière des produits abandonnés d’Apple.

L’iPod est l’un des appareils les plus emblématiques du 21e siècle et sans doute le produit qui a mis Apple sur la voie de sa position actuelle sur le marché. Cependant, on peut également soutenir que l’ère du lecteur mp3 autonome est révolue.

Mardi, Apple a annoncé que l’iPod touch de septième génération, sorti en 2019, serait le dernier modèle d’iPod. La société continuera à vendre l’appareil jusqu’à épuisement des stocks, ce qui implique qu’elle a interrompu la production. La raison est évidente : les utilisateurs peuvent trouver la fonctionnalité de l’iPod dans n’importe lequel des produits Apple qui l’ont suivi.

Les utilisateurs d’aujourd’hui ne considèrent pas les lecteurs mp3 comme du matériel. Au lieu de cela, il s’agit plutôt d’un logiciel qui peut fonctionner sur de nombreux appareils portables. Au départ, les iPod avaient un avantage sur l’iPhone en matière d’espace de stockage. Cependant, cet avantage a fini par disparaître. La dernière itération de l’iPod, l’iPod Touch, est essentiellement un iPhone sans le cellulaire.

Alors qu’Apple souhaite toujours que les utilisateurs écoutent de la musique en déplacement avec un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, il a également déclaré que ses autres produits sont meilleurs pour écouter de la musique à la maison. L’iPad est plus puissant et le HomePod est une alternative moins chère.

Apple a présenté le premier iPod en octobre 2001, et même s’il était loin d’être le premier lecteur mp3 portable, il les a définitivement popularisés. L’appareil a connu plusieurs refontes au cours de sa durée de vie, notamment l’iPod Nano, l’iPod Shuffle et l’iPod Touch.