Reggie Fils-Aimé remet en question le « définition actuelle » du metaverse vu par Facebook

Reggie Fils-Aimé, ancien directeur des opérations et président de Nintendo of America, pense que la vision de Facebook pour le metaverse ne fonctionnera pas.

L’ancien directeur des opérations et président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, n’est pas un grand fan du metaverse, du moins pas de la manière dont l’entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook l’envisage. Lors d’une session avec Emily Chang de Bloomberg samedi, on a demandé à Fils-Aimé ce qu’il pensait du « pivot » de Meta vers le metaverse et si son approche porterait ses fruits.

« Je ne suis pas un acheteur de cette idée », a déclaré Fils-Aimé. « Je ne pense pas que leur définition actuelle va réussir. »

La principale raison pour laquelle le Regginator prédit l’échec est que Meta n’est pas assez innovant pour réussir comme prévu. Depuis le lancement de la plate-forme de médias sociaux, l’entreprise n’a rien produit « d’intéressant ».





« Facebook en soi n’est pas une entreprise innovante », a-t-il déclaré, provoquant une éruption d’applaudissements. « Ils ne le sont pas. Soit ils ont acquis des choses vraiment intéressantes, comme Oculus et Instagram, soit ils ont rapidement suivi les idées des autres. »

Ses critiques audacieuses ne s’arrêtent pas là. Fils-Aimé estime également que Meta n’est pas une entreprise « consommateur d’abord », ce qui contribue à son manque d’innovation.



« Je pense que pour être innovant, il faut vraiment penser d’abord au consommateur, et je ne pense pas qu’ils le fassent. Je pense qu’ils pensent d’abord aux revenus publicitaires, car cela représente 98 % de leurs revenus », a-t-il expliqué.

La vision de Meta est de socialiser, de jouer à des jeux et même de faire des affaires en réalité virtuelle. De toutes les apparences, son idée du metaverse n’est essentiellement que Facebook en VR. Il est peu probable qu’il attire de nombreux résidents nouveaux ou actuels de sa plateforme vers le support plus restrictif (VR).

Pour que cela fonctionne, cela nécessite l’adhésion des consommateurs à plusieurs niveaux, dont le plus important est l’achat d’un casque VR. Bien qu’il n’ait pas explicitement déclaré qu’il créait son metaverse exclusivement pour les produits Oculus, il poussera, à tout le moins, les utilisateurs dans cette direction.

Travailler, jouer et socialiser résument à peu près une journée typique pour une personne donnée. Même les réunions de travail les plus courtes d’une heure dépassent le temps de session recommandé en VR. Ainsi, en plus de l’exigence matérielle supplémentaire, les résidents du metaverse devraient passer un temps extraordinaire à porter un appareil VR maladroit tout au long de la journée.

Fils-Aimé est beaucoup plus favorable aux expériences metavers actuelles telles que celles que vous trouverez dans Fortnite et Roblox avec leurs concerts virtuels et autres interactions sociales. Bien sûr, Second Life fait ces choses depuis très longtemps.

Alternativement, l’ancien patron de Nintendo pense que la réalité augmentée serait un meilleur moyen pour le metaverse, grâce à l’équipement AR plus léger et polyvalent qui se profile à l’horizon.

« Je suis beaucoup plus partisan de la RA », a expliqué Fils-Aimé. « Je pense que l’idée de porter un ensemble léger [de] lunettes visuelles et de l’utiliser à différents moments de votre journée pour interagir avec une expérience numérique, je crois qu’en fin de compte, va être beaucoup plus convaincante. »

Fils-Aimé a quitté Nintendo en avril 2019. Cependant, son ancien employeur n’a pas été très médiatisé par la VR depuis l’échec précoce du Virtual Boy. Pour l’instant, la société n’a pas l’intention de plonger à nouveau dans l’industrie.