Microsoft nous rappelle qu’Internet Explorer sera définitivement mort le 15 juin

Microsoft a décidé de relancer une campagne de communication afin d’avertir ses utilisateurs qu’Internet Explorer sera définitivement mort le 15 juin.

Microsoft avertit une fois de plus les quelques organisations et personnes qui utilisent encore Internet Explorer que le navigateur disparaîtra définitivement dans quelques mois. Cependant, l’ancien logiciel vivra en tant que mode IE dans Edge, au moins pendant un certain temps.

Microsoft a annoncé en mai dernier qu’il tuerait Internet Explorer sous sa forme traditionnelle cette année. L’annonce n’a pas été une surprise, étant donné qu’un an plus tôt, la société a annoncé qu’elle abandonnerait la prise en charge du navigateur dans Microsoft 365 et qu’elle a commencé à rediriger certains sites Web d’IE vers Edge quelques mois plus tard.

Maintenant, la firme de Redmond a publié une FAQ rappelant aux gens qu’Internet Explorer est en train d’être retiré. L’application de bureau ne sera plus prise en charge le 15 juin 2022 sur les versions les plus récentes de Windows 10. Peu de temps après, Microsoft publiera une mise à jour Windows qui supprimera complètement Internet Explorer des appareils Windows 10 et redirigera les utilisateurs vers Edge si ils essaient d’accéder à l’application.

Microsoft comprend qu’il y a ceux qui comptent encore sur IE pour des raisons de compatibilité ou purement nostalgiques. La société dirige ce petit groupe vers le mode Internet Explorer dans Microsoft Edge, qui permet d’accéder aux sites Web et aux applications hérités d’Internet Explorer directement à partir du nouveau navigateur basé sur Chromium.

Il semble que Microsoft s’attende à ce que certaines entités aient besoin d’un accès à IE pendant un certain temps encore ; Le mode Internet Explorer dans Edge sera pris en charge jusqu’en 2029 au moins. Mais les utilisateurs de Windows 8.1 verront la fin du mode IE le 10 janvier 2023 et les utilisateurs de la mise à jour de sécurité étendue de Windows 7 le perdront le 15 janvier 2023.

Selon Statcounter, IE conserve toujours 1,14 % de part de marché mondial des navigateurs de bureau, tandis qu’Edge est à 9,6 %. Attendez-vous à ce que les chiffres d’Internet Explorer chutent encore plus tard cette année.