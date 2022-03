LimeWire est de retour en tant que marketplace pour NFT

Le service de partage de fichiers LimeWire, qui a fermé ses portes en 2011, est de retour en tant que marketplace pour NFT.

LimeWire, l’ancien client de partage de fichiers peer-to-peer qui a gagné en notoriété à l’ère du MP3 aux côtés de géants comme Napster et Kazaa, est de retour en tant que marketplace pour NFT. Alors que certains apprécieront probablement le jeu de la nostalgie, d’autres auraient sans aucun doute préféré ne pas réveiller le chien qui dort.

LimeWire, le service P2P, a fermé il y a plus de dix ans, mais l’année dernière, les frères autrichiens Paul et Julian Zehetmayr ont acheté la propriété intellectuelle et les actifs de l’entreprise dans le but de relancer la plateforme.

Le nouveau LimeWire débarquera en tant que marché d’objets de collection numériques pour l’art et le divertissement en mai 2022. Le marché se concentrera initialement sur la musique, permettant aux utilisateurs de créer, d’acheter et d’échanger des objets de collection NFT.

La relance sera partiellement financée par le lancement d’un token LimeWire qui sera d’abord proposé aux partenaires stratégiques avant une vente privée de tokens le mois prochain et une vente publique de jetons au quatrième trimestre.

LimeWire a fait ses débuts en 2000 et est devenu l’un des principaux clients P2P, se concentrant principalement sur la distribution de musique numérique. Le système juridique a rattrapé LimeWire et la plupart de ses cohortes, les forçant à fermer leurs portes. Les services de streaming par abonnement comme Spotify finiraient par intervenir pour combler le vide, prouvant que les consommateurs étaient prêts à payer pour les médias s’ils étaient facilement accessibles et à un prix équitable.

Les parties intéressées peuvent s’inscrire sur une liste d’attente sur le site Web de LimeWire pour être parmi les premiers à obtenir un NFT LimeWire.