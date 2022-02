OpenSea : un hacker vole plus de 1,7 million de dollars de NFT aux utilisateurs

Un pirate informatique a réussi à dérober plus de 1,7 million de dollars de NFT aux utilisateurs du site OpenSea.

OpenSea, un service récemment évalué à plus de 13 milliards de dollars, a vu au moins 32 de ses utilisateurs touchés par ce qui était apparemment une attaque de phishing, entraînant le vol de millions de dollars de NFT.

The Verge rapporte que 254 jetons achetés auprès d’OpenSea ont été volés dans les portefeuilles des utilisateurs entre 17 h 00 et 20 h 00 HE samedi. Certains des NFT les plus chers provenaient de Decentraland, du Bored Ape Yacht Club et du Mutant Ape Yacht Club. Voici une liste complète des actifs numériques volés.

Devin Finzer, co-fondateur et PDG d’OpenSea, a rassuré les utilisateurs sur le fait que le site allait bien. Il a ajouté que « pour autant que nous puissions en juger », les victimes étaient tombées dans le piège d’une « attaque de phishing ». Il a lié à une explication sur la façon dont le piratage a été activé en exploitant le protocole Wyvern utilisé pour la plupart des contrats intelligents NFT. Les cibles ont signé une partie du contrat, tandis que les attaquants ont terminé le reste, transférant la propriété des NFT. On ne sait pas exactement comment les pirates y sont parvenus.

As far as we can tell, this is a phishing attack. We don’t believe it’s connected to the OpenSea website. It appears 32 users thus far have signed a malicious payload from an attacker, and some of their NFTs were stolen.

Mais il y a ceux qui ne sont pas d’accord avec l’allégation d’attaque de phishing. Kotaku note que certaines victimes disent que le seul lien commun entre elles était qu’elles ont toutes migré manuellement leurs collections NFT vers un nouveau contrat intelligent sur la plateforme, ce qui a été effectué car cela « résout un problème avec les listes inactives qui permettait aux escrocs de balayer de précieux NFT. des collectionneurs sur OpenSea.

HEY EVERYONE. I CONNECTED WITH A FEW OTHER PEOPLE WHO GOT HACKED JUST NOW.

ALL OF US ONLY HAVE ONE THING IN COMMON.

ALL OF OUR STOLEN NFT'S WERE ONES WE MANUALLY MIGRATED ON OPENSEA. @opensea you have so much explaining to do now.

— AlabasterJefferson (@AJFromDiscord) February 19, 2022