Microsoft : Windows a besoin d’un minimum de 8 heures en ligne pour réussir la mise à jour

Un PC sous Windows a besoin d’un minium de 8 heures de connexion pour obtenir et installer avec succès les dernières mises à jour.

Trouvez-vous les mises à jour Windows pénibles ? Microsoft a examiné les raisons pour lesquelles tant d’appareils Windows ne sont pas toujours entièrement à jour et a constaté qu’ils doivent être en ligne pendant au moins huit heures pour récupérer les dernières mises à jour et les installer correctement.

David Guyer, responsable de programme pour les mises à jour Windows dans Endpoint Manager chez Microsoft, écrit sur le blog Microsoft IT Pro que les appareils qui ne respectent pas un certain temps de connexion sont très peu susceptibles de se mettre à jour avec succès.

Microsoft suit la durée pendant laquelle un appareil est sous tension et également connecté à l’un de ses services, tels que Windows Update, à l’aide d’une mesure appelée Update Connectivity. La société a découvert qu’un appareil nécessite au moins deux heures de connectivité continue, suivies de six heures de connexion au total après la publication d’une mise à jour pour une mise à jour fiable.

Microsoft a également constaté qu’environ 50 % des appareils exécutant une version de Windows 10 qui n’est plus desservie ne passent pas assez de temps en ligne pour que les mises à jour soient téléchargées et installées. Pour ceux qui utilisent une version de service Windows 10 mais qui ont des mises à jour de sécurité obsolètes depuis plus de 60 jours, le chiffre tombe à 25 %.

Guyer recommande aux entreprises de respecter la mesure minimale de connectivité de mise à jour en laissant leurs appareils allumés pendant la nuit afin que les mises à jour puissent être téléchargées et installées correctement. « Faites-leur comprendre [aux propriétaires d’appareils] l’importance de garder leurs appareils connectés afin que leurs appareils puissent rester protégés et qu’ils puissent rester productifs », écrit Guyer.

Grâce à une technologie de compression améliorée, Microsoft a réduit la taille des mises à jour de sécurité et de qualité dans Windows 11 de 40 %, de sorte que le seuil minimum de connectivité de mise à jour pour les appareils sur le dernier système d’exploitation devrait être inférieur.

Vous pouvez vérifier quels appareils ont une connectivité de mise à jour insuffisante à l’aide de l’application Microsoft Intune, en accédant à Appareils > Surveiller et en sélectionnant le rapport Échecs de mise à jour des fonctionnalités ou Échecs de mise à jour accélérée de Windows.