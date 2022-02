Elon Musk annonce que Tesla travaille à apporter des jeux Steam au sein de ses véhicules

Selon un récent tweet du PDG de Tesla, Elon Musk, l’entreprise travaille à apporter des jeux Steam au sein de ses véhicules.

Imaginez pouvoir jouer à une partie de votre bibliothèque Steam tout en étant assis à l’intérieur d’un véhicule électrique Tesla via son système d’infodivertissement alimenté par RDNA 2. Selon un récent tweet du PDG Elon Musk, c’est l’objectif à long terme que l’entreprise vise.

Tesla a précédemment déclaré que son système d’infodivertissement repensé dans les Model S et Model X fournit 10 TFLOP de puissance et est « à égalité avec les dernières consoles d’aujourd’hui ». VideoCardz note qu’il utilise un GPU Navi 23 dont la rumeur dit qu’il comporte 28 unités de calcul cadencées jusqu’à 2,8 GHz, et un démontage a confirmé qu’il dispose également d’un processeur Ryzen Embedded quadricœur, probablement un modèle Zen +.

Les jeux du nouveau système d’infodivertissement devraient bien paraître sur son écran 17 pouces, 2200×1300. Les images de presse précédentes suggéraient que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 seraient disponibles pour les propriétaires. En réponse à la date à laquelle ce dernier titre arriverait sur le nouveau modèle S / X, Musk a tweeté: «Nous travaillons sur le cas général de faire fonctionner les jeux Steam sur une Tesla par rapport à des titres spécifiques. L’ancien est évidemment là où nous devrions être à long terme. »

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2022